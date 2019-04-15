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Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı (Yeniden) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 14:46 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i bebek 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i bebek 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Bingöl karayolunun 65'inci kilometresinde meydana geldi. Lice ilçesi yönünden gelen Ramazan Özdağ yönetimindeki 33 RA 274 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 33 SP 982 plakalı otomobil ile Kocaköy ilçesinin Gökçen Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Çarpışmayla şarampole yuvarlanan 33 RA 274 plakalı otomobil, demir yığınına döndü. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Şeref Özdağ ve Yusuf Mirza Özek isimli bebek olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Ramazan Özdağ ile otomobillerde bulunan Nafye Cingöz ve isimleri belirlenemeyen 5 kişi ise yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Acil servislerde müdahale edilen yaralılardan henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi kurtarılamadı. 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kaza yerinde güvenlik önlemi alınırken, yol tek taraflı ulaşıma kapandı. Kazada ölenlerin cesetleri ise otopsi için morga konuldu.
Emrah KIZIL/KOCAKÖY (Diyarbakır), (DHA)-

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