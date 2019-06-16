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Diyarbakır’da otopark görevlisi silahlı saldırıda ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 22:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir otopark görevlisi, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.Olay, Bağlar ilçesi 5 Nisan mahallesi 870.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir otopark görevlisi, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Olay, Bağlar ilçesi 5 Nisan mahallesi 870. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otopark girişinde cay molası veren görevli M.T., yüzleri maskeli bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çatışma sonrası kanlar içinde yerde yatan M.T.’yi gören vatandaşlar tarafından omuzlanarak hastaneye yetiştirildi. Hastane acilinden yapılan ilk müdahalelerin ardından ağır yaralı olan M.T., Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Öte yandan saldırı esnasında sokakta bulunan araçlara kurşun isabet ederken sokakta kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri inceleme başlatırken, kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kovanları düşürmemek için poşet bağladılar
İddiaya göre, yüzleri maskeli grup saldırı esnasında kovanları olay yerinde düşürmemek için silahın etrafına poşet giydirerek kovanların düşmesini engelledi.

Diyarbakır’da otopark görevlisi silahlı saldırıda ağır yaralandı

Diyarbakır’da otopark görevlisi silahlı saldırıda ağır yaralandı

Diyarbakır’da otopark görevlisi silahlı saldırıda ağır yaralandı

Diyarbakır’da otopark görevlisi silahlı saldırıda ağır yaralandı

Diyarbakır’da otopark görevlisi silahlı saldırıda ağır yaralandı

Diyarbakır’da otopark görevlisi silahlı saldırıda ağır yaralandı

Diyarbakır’da otopark görevlisi silahlı saldırıda ağır yaralandı

Diyarbakır’da otopark görevlisi silahlı saldırıda ağır yaralandı

Diyarbakır’da otopark görevlisi silahlı saldırıda ağır yaralandı

Diyarbakır’da otopark görevlisi silahlı saldırıda ağır yaralandı

Diyarbakır’da otopark görevlisi silahlı saldırıda ağır yaralandı

Diyarbakır’da otopark görevlisi silahlı saldırıda ağır yaralandı

Diyarbakır’da otopark görevlisi silahlı saldırıda ağır yaralandı

Diyarbakır’da otopark görevlisi silahlı saldırıda ağır yaralandı

Diyarbakır’da otopark görevlisi silahlı saldırıda ağır yaralandı

Diyarbakır’da otopark görevlisi silahlı saldırıda ağır yaralandı

Diyarbakır’da otopark görevlisi silahlı saldırıda ağır yaralandı
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