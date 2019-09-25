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Diyarbakır'da oturma eylemi yapan ailelere Mersin'den destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 16:14 | Son Güncelleme

MERSİN’de bir araya gelen kadınlar, Diyarbakır'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtip HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de bir araya gelen kadınlar, Diyarbakır'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtip HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.

Ulu Cami önünde bir araya gelen farklı sivil toplum örgütlerinden kadınlar, Diyarbakırlı annelere destek verdi. Kadınlar adına konuşan Nebahat Gündüz, evlat nöbetinde tarihi imkansız acılara şahit olduklarını belirterek, "Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz" dedi.

Ailelerin bir an önce evlatlarına kavuşmasını dilediklerini ifade eden Gündüz, "Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve anneye umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Duyduğumuz 'yeter artık' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdanı borcudur" diye konuştu.

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