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Diyarbakır’da özel harekat polisleri, kurban kanlarını alınlarına sürüp göreve çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 17:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da oryantasyon eğitimlerini tamamlayan özel harekat polisleri kesilen kurbanlardan akan kanı alınlarına sürerek görev emirlerini beklemeye başladı.

Diyarbakır’da oryantasyon eğitimlerini tamamlayan özel harekat polisleri kesilen kurbanlardan akan kanı alınlarına sürerek görev emirlerini beklemeye başladı. Programda konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, “Arkadaşlarımızın alınlarına da başka bir kan değmesin diye kurban kanını sürüp inşallah göreve çıkaracağız” dedi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğünde oryantasyon eğitimlerini tamamlayan 100 özel harekat polisi için tören düzenlendi. Burada düzenlenen törene Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, daire başkanları, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, amirler ve özel harekat polisleri katıldı. Tören mangasını selamladıktan sonra salona geçen Uzunkaya, burada bir konuşma yaptı.
Emniyet teşkilatının çalışmalarını yerinde görmek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Uzunkaya, “2018’de gösterdikleri yüksek performansın 2019 yılında da aynı hızla, aynı heyecanla gayretle devamı noktasında bir takım talimatlarımızı, dileklerimizi beklentilerimizi paylaşmak amacıyla, emniyet müdürlüklerimizle özel harekat birimlerimizle diğer yönetici arkadaşlarımız ile toplantılar yaptık. Bugün burada teşkilatımızın gurur kaynağı olan, yıllardan beri terörle mücadelede güçlü etkili gücü olan, özel harekat birimimizi de ziyaret ettik. Polis özel harekatı yıllardan beri terörle mücadelede hem ülkemizin hem de emniyet teşkilatımızın son derece gururlandırıcı bir gücü olmuş ve terör örgütlerinin kabusu olmuştu. Bugün de ülkemizin başta PKK, DEAŞ, DHKP-C, diğer terör örgütleri olmak üzere sınır içi dışı tüm hain odaklara karşı devletimizin kararlı mücadelesini duruşunu gayretini diğer güvenlik kuvvetleri ile iş birliği içerisinde üst düzey uyum içerisinde yürütmekte ve son derece etkili başarılı sonuçlar elde etmektedir. Bizler, sizin bu başarınızdan gayretinizden, fedakarlığınızdan gurur duyuyoruz. Özel harekat birimlerimizin personel sayısı 22 binleri buldu. Diyarbakır’daki mevcut özel harekat gücümüze bugün keseceğimiz kurban kanları ile alınlarına sürüp göreve çıkaracağımız yeni yüz genç kardeşimizin katılımı ile bin 200’lere ulaşan güçlü bir polis birimi olarak görevine devam edecektir. Biraz sonra dışarıda bir kurban kesimi olacak, arkadaşlarımızın alınlarına da başka bir kan değmesin diye kurban kanını sürüp inşallah göreve çıkaracağız” diye konuştu.
Uzunkaya ve beraberindekiler, daha sonra bahçeye geçerek burada kesilen kurbanlıklar için dua etti. Uzunkaya, kurbanlıklardan alınan kanları, oryantasyon eğitimi tamamlanan özel harekat polislerinin alınlarına sürerek görevlerinde başarılar diledi.

Diyarbakır’da özel harekat polisleri, kurban kanlarını alınlarına sürüp göreve çıktı

Diyarbakır’da özel harekat polisleri, kurban kanlarını alınlarına sürüp göreve çıktı

Diyarbakır’da özel harekat polisleri, kurban kanlarını alınlarına sürüp göreve çıktı

Diyarbakır’da özel harekat polisleri, kurban kanlarını alınlarına sürüp göreve çıktı

Diyarbakır’da özel harekat polisleri, kurban kanlarını alınlarına sürüp göreve çıktı

Diyarbakır’da özel harekat polisleri, kurban kanlarını alınlarına sürüp göreve çıktı

Diyarbakır’da özel harekat polisleri, kurban kanlarını alınlarına sürüp göreve çıktı

Diyarbakır’da özel harekat polisleri, kurban kanlarını alınlarına sürüp göreve çıktı

Diyarbakır’da özel harekat polisleri, kurban kanlarını alınlarına sürüp göreve çıktı

Diyarbakır’da özel harekat polisleri, kurban kanlarını alınlarına sürüp göreve çıktı

Diyarbakır’da özel harekat polisleri, kurban kanlarını alınlarına sürüp göreve çıktı

Diyarbakır’da özel harekat polisleri, kurban kanlarını alınlarına sürüp göreve çıktı

Diyarbakır’da özel harekat polisleri, kurban kanlarını alınlarına sürüp göreve çıktı

Diyarbakır’da özel harekat polisleri, kurban kanlarını alınlarına sürüp göreve çıktı

Diyarbakır’da özel harekat polisleri, kurban kanlarını alınlarına sürüp göreve çıktı
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