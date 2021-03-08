Diyarbakır’da Pandemi Gölgesinde 8 Mart Kutlaması

Corona virüsü salgını nedeniyle geçen iptal edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması, bu yıl az katılımlı da olsa alanlarda yapıldı.

Değişik sivil toplam örgütleri ve siyasi partilerin oluşturduğu ‘Dicle Amed Kadın Platformu’ isimli grup tarafından organize edilen 8 Mart mitingi, İstasyon Meydanı’nda düzenlendi. Alana girişlerde HES kodu denetimi yapan polis, kodu olmayanları alana almadı. Polis ayrıca sakıncalı bulduğu pankart ve dövizlerin alana getirilmesine de izin vermedi. Bu arada polis alanda sık sık salgın önlemlerine dikkat çekmek amacıyla anonslar yaptı.

Birçok yaş grubundan yüzlerce kadın miting alanına gelse de katılım bu yıl önceki senelere göre azdı. Pandemi nedeniyle maskeleriyle mitinge katlan kadınlar, ellerinde kadın sorunlarına dikkat çeken Türkçe ve Kürtçe dövizler taşıdı. Mitingin başlamasıyla birlikte alanı dolduran kadınlar Türkçe ve Kürtçe müzikler eşliğinde saatlerce halay çekti.

Mitinge katılan kadınlar duygularını VOA Türkçe mikrofonlarına anlattı. 75 yaşındaki Nuran Abay, pandemiye rağmen bütün kadınların alanda olması gerektiğini söyledi. Kadınların eşlerinin boyunduruğu altına girmemesi gerektiğini söyleyen Abay, “Bugün çok güzel bir gündür, kültürümüzdür, varlığımızdır, her şeyimizdir. Bütün kadınların bugün burada olmasını isterim” dedi.