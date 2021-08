Diyarbakır’da Pandemi Hastanelerinde Yer Sıkıntısı Başladı

Türkiye’de en fazla Corona virüsü vakası tespit edilen beş il arasında bulunan Diyarbakır’da, hastanelerde yer sıkıntısı başladı. Daha önce kapatılan birçok servis yeniden pandemi servisine dönüştürüldü. Sağlık örgütlerine göre, kentte günlük vaka sayısı pandemi başladığından bu yana en üst seviye olan 2 binlere ulaştı.

Aşılama oranlarının en az, vaka sayılarınsa en çok olduğu iller arasında bulunan Diyarbakır’da, pandemi sürecinin en yoğun günleri yaşanıyor. Salgının başlangıcında pandemi hastanesine dönüştürülen, vaka sayıları azalınca eski haline dönen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeniden pandemi hastanesi oldu. VOA Türkçe’nin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, hastanenin önce iki katı, vaka sayılarının artması üzerine üç katı daha pandemi servisine dönüştürüldü. Ancak bu katlar da kısa sürede doldu.

VOA Türkçe bu bilgiyi teyit etmek amacıyla Sağlık Müdürlüğü yetkililerine de başvurdu ama yanıt alamadı.

“Pandemi sürecinin en fazla vaka sayısına ulaştık”

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan’sa bilgiyi teyit etti. VOA Türkçe’ye konuşan Turan, kentteki vaka sayılarının 2 bini bulduğunu söyledi. Turan, pandeminin başlangıcından bu yana en fazla vaka sayısına ulaşıldığını vurgulayarak “Hastanelerde günde ortalama 300 hasta yatarak tedavi görüyor. Bunların yaklaşık 80’i yoğun bakım hastası. Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 5 kat açıldı. Açılan yerler hızla doluyor, durum çok kötü. Pandeminin başından beri böyle bir şey yaşamamıştık. Geçen yıl da yer bulamıyorduk ama bu kadar çok değildi. Şimdi günlük ortalama 2 bine yakın vaka tespit ediliyor. Neredeyse Türkiye'de görülen vakaların yüzde 10’u oranında. Buna yeni bir pik diyebiliriz. Sürecin başından beri ilk defa bu kadar çok vaka yürüyoruz. Kasım ayında testlerin %40 - 45'i pozitif çıkıyordu. Günlük ortalama 2 bin vakanın pozitif olmasını, süreci başından beri ilk kez görüyoruz” dedi.

Turan, toplumsal bağışıklık sağlanana kadar aşılamaya hız verilmesi gerektiğine dikkat çekerek tedbirlerin kaldırılmasının vakaları arttırdığını söyledi.

Altı mahalle karantinada

Bu arada Bismil ilçesinde altı mahalle karantinaya alındı. Bismil'de son günlerde yaşanan vaka artışlarının ardından, filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, testi pozitif çıkanların çoğunun bu altı mahallede yaşadığı belirlendi. Bunun üzerine altı mahalle, 2 Ağustos itibariyle 14 gün süreyle karantina altına alındı.

“Her taziyeden sonra en az 15 vaka çıkıyor”

Vakaların arttığı bilgisini Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şube Eş Başkanı Yıldız Ok Orak ta doğruladı. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Ok Orak, kentteki iki büyük hastanenin yeni pandemi servisleri açtığını ifade ederek “Genel anlamda şu anda yer sıkıntısı var. İki büyük hastane şu anda yeni yerler açma girişiminde bulundu. Üniversitede yeni bir yoğun bakım ünitesi açılacak. Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3 katını daha Covid servisine dönüştürdü. Ortalama 300 civarı hasta yatıyor hastanelerde. Yoğun bakımda da çok fazla hasta var. Her gün onlarca hastayı kaybediyoruz. Hastaneler çok yoğun. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şu anda 5 kat Covid servisine dönüştürüldü. Diğer birimler hasta sayılarını düşürdü, 3 katın birimleri kapatıldı“ diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısının en çok arttığı iller, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu. Bakanlığın 24-30 Temmuz arasındaki verilerine göre Siirt, bin 139,64 ile vakaların en çok arttığı il oldu. Siirt'i 599,29’la Diyarbakır takip ediyor. Diyarbakır’daki aşılama oranıysa 800 bin 863 ile yüzde 44.3’e ulaştı. Ok Orak, yatan hastaların çoğunun ya aşısız ya da eksik aşılı olduğuna vurgu yaparak düğün ve taziye gibi etkinliklerin, vakaları arttırdığına dikkat çekti. Ok Orak, toplumsal bağışıklık sağlanana kadar insanların kişisel önlem alması gerektiği uyarısı yaparak şunları söyledi; “Her yer çok kalabalık, hiç kimse, hiçbir kurala dikkat etmiyor, herkes dışarıda. Delta varyantı çok hızlı bulaşıyor. O kadar kampanyaya rağmen bunun farkında değiller. Halkımızı bir türlü buna inandıramadık. Aşı olmadan bu iş olmayacak, tek çözüm şu anda aşı. Bugün aşı olsanız etkinliği 2 hafta sonra çıkıyor. Aşı olmak da bizi ilk bir hafta korumuyor. Şu anda mesafelere dikkat etmek lazım. Bugünlerde birçok taziye yeri kuruluyor. Kimse mesafeye dikkat etmiyor. Her taziyeden sonra en az 15-20 vaka çıkıyor”