Diyarbakır’da Pandemiye Rağmen Nevruz Kutlandı

Pandemi nedeniyle geçen yıl yapılamayan nevruz kutlamaları, bu yıl pandemiye rağmen gerçekleştirildi. Diyarbakır’daki kutlamalara on binlerce kişi katıldı. Kutlama pandemi gölgesinde olsa da, gündem HDP’ye açılan kapatılma davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesiydi.

HDP tarafından organize edilen Diyarbakır’daki kutlamaların adresi her yıl olduğu gibi yine Bağlar İlçesindeki Newroz Parkı oldu. Kutlamaların başlangıç saati 10 olsa da insanlar erken saatlerden itibaren alana gelmeye başladı. Alan çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis HES kodu olamayanları alana almadı. Polis ayrıca yasadışı pankart ve afişlerin alana sokulmasına izin vermedi.

Pandemi şartlarında gerçekleştirilen kutlamalara ilgi yoğun oldu. Öğle saatlerine doğru on binlerce kişi alanı doldurdu. Kutlamalar Türkçe ve Kürtçe müzikler eşliğinde başladı. Alanda sık sık PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Tertip komitesi slogan atanları zaman zaman uyardı. Kutlamalara katılanlardan bazılarının Öcalan posterleri açması üzerine görevliler müdahale etti.