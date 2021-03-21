Diyarbakır’da Pandemiye Rağmen Nevruz Kutlandı

Pandemi nedeniyle geçen yıl yapılamayan nevruz kutlamaları, bu yıl pandemiye rağmen gerçekleştirildi. Diyarbakır’daki kutlamalara on binlerce kişi katıldı. Kutlama pandemi gölgesinde olsa da, gündem HDP’ye açılan kapatılma davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesiydi.
HDP tarafından organize edilen Diyarbakır’daki kutlamaların adresi her yıl olduğu gibi yine Bağlar İlçesindeki Newroz Parkı oldu. Kutlamaların başlangıç saati 10 olsa da insanlar erken saatlerden itibaren alana gelmeye başladı. Alan çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis HES kodu olamayanları alana almadı. Polis ayrıca yasadışı pankart ve afişlerin alana sokulmasına izin vermedi.
Pandemi şartlarında gerçekleştirilen kutlamalara ilgi yoğun oldu. Öğle saatlerine doğru on binlerce kişi alanı doldurdu. Kutlamalar Türkçe ve Kürtçe müzikler eşliğinde başladı. Alanda sık sık PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Tertip komitesi slogan atanları zaman zaman uyardı. Kutlamalara katılanlardan bazılarının Öcalan posterleri açması üzerine görevliler müdahale etti.
Kutlamalar geleneksel nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı. Ateşin yakılmasının ardından, çevresinde toplananlar halay çekti. Diyarbakır’daki kutlamaya HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da katıldı.
Burada bir konuşma yapan Sancar, İstanbul sözleşmesinin fesh edilmesi ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine değindi. Sancar, “Bir gecede İstanbul Sözleşmesi’nden bir kararla çıktık diyorlar. Nedir İstanbul Sözleşmesi? Kadına karşı şiddeti önlemek için yapılan bir sözleşmedir. Yani kadına karşı kötüler, kadına düşmanlar bunlar ve bir gecede Anayasa'ya darbe yapıyorlar, her gün yeni bir darbe. Bu iktidar darbecidir, bu iktidar kötülüğün sembolüdür” dedi.
Gergerlioğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren Sancar, “Şimdi de Ömer Faruk Gergerlioğlu kardeşimizin vekilliğini düşürdüler. Haksızca, hukuksuzca bugün sabaha karşı Ömer Faruk Gergerlioğlu vekilimizi sabah namazına kalktığında abdest almak için lavabodayken baskın yapıp gözaltına aldılar. İşte bu kadar kötüler! İşte bu kadar saygısızlar, inanca saygısızlar, ibadete saygısızlar, halkın iradesine saygısızlar” diye konuştu.
HDP’ya açılan kapatma davasına da değinen Sancar, “Siyasetle yenemedikleri HDP’yi şimdi de savcılarını harekete geçirerek kapatmak istiyorlar. Sarayın talimatı ile bir dava açıyor Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Öyle bir iddianame ki hukuk tarihine büyük bir ayıp olarak geçecek. Buldukları tek şey, bizim barış sesimiz, özgürlük isteğimiz, demokrasi için yaptığımız çalışmalardır. Başka bir şey yok. Peki hadi HDP’yi kapattınız ya bu halkı ne yapacaksınız? Bu halkı nereye kapatacaksınız, hangi güç yeter bu inancı durdurmaya? Başaramayacaklar! Halkımızdan aldığımız güçle demokratik siyasette ısrarımızı devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından kutlamalar konserlerle sürdü. Kutlamalara katılanlar duygularını VOA Türkçe’ye anlattı. Duyguların odağına HDP’ya açılan kapatma davası ve Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve gözaltına alınması vardı. İnsanlar her iki olaya da tepkiliydi.