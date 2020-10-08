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Diyarbakır’da parkta erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 18:34 | Son Güncelleme

Diyarbakır kent merkezinde bir parkta erkek cesedi bulundu.Olay, saat 16.00 sularında Kaynartepe Mahallesi Sunay Caddesi üzerinde bulunan Koşuyolu Parkı’nda meydan geldi.

Diyarbakır kent merkezinde bir parkta erkek cesedi bulundu.
Olay, saat 16.00 sularında Kaynartepe Mahallesi Sunay Caddesi üzerinde bulunan Koşuyolu Parkı’nda meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta yürüyüş yapan vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde şahsın öldüğü belirlendi. Güvenlik güçlerince yapılan çalışmada cesedin Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi nüfusuna kayıtlı 50 yaşındaki Cuma Arıtürk’e ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Öte yandan vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi çocuklarıyla parkta gezdiği ve cesedi izlediği görüldü. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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