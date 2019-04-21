Diyarbakır’da Paskalya Bayramı kutlandı

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki hendek olayları sırasında hasar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi’ndeki onarım tamamlanmadığından dolayı bu yıl Paskalya Bayramı, bir kafede kutlandı.

Diyarbakır’da yaşayan Ermeni cemaati, bu yıl Paskalya Bayramı’nı bir kafede kahvaltı eşliğinde kutladı. Terör örgütü mensuplarınca başlatılan hendek olayları sırasında hasar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nin onarımının tamamlanmaması nedeniyle bayramlarını kafede bir araya gelerek kutlayan Ermeni cemaati, sembolik olarak yumurta tokuşturdu.

"Buruk bir bayram kutluyoruz"

Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Gafur Türkay, Sur çatışmalarından sonra kiliselerinin bölgede olduğu için 5 yıldır kapalı olduğunu dile getirerek, buruk bir bayram kutladıklarını söyledi. Türkay, “Bugün Paskalya Bayramı’mız, Diyarbakır’da her yıl olduğu gibi bugün de bayramımızı kutluyoruz. Fakat burada ufak bir burukluğumuz var, Sur çatışmalarından sonra kilisemiz Sur’da olduğu için 5 yıldır kapalı, bizde burada Ermeni cemaati ve diğer halkın katılımıyla bayramımızı kahvaltı şeklinde kutlamaya çalışıyoruz. Kilisenin durumu şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanı ilgi gösterdiler ve ihaleyi açtılar. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile kendileri ödemeyi yapmak üzere protokol yaptılar ve şu an kilisemizin tamirine başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Paskalya Bayramı küsleri bir araya getirerek barıştırıp çok coşkulu bir şekilde kutlanan bayramdır, bütün dinlerde olduğu gibi bizde de böyledir. Bizim bayramlar daha farklı oluyor Diyarbakır’da az olmamıza rağmen Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde yaptığımız etkinliklerde bütün inanç gurupları katılıyor ve daha coşkulu geçiyordu. Umut ediyorum ki daha coşkulu olan bayramlarımızı yapacağız. Bizde çörek ve renkli yumurtalar sembol olup yapılırdı. Ama burada kilise ortamı olmadığı için insanlarımızı burada kahvaltıda beraber bir arada olma fırsatı oluşturmaya çalıştık. Bu vesileyle bu bayramın bütün insanlığa barış ve özgürlük getirmesini diliyorum, çatışmasız ve ölümlerin olmadığı bir bayram diliyorum” dedi.