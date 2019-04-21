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Diyarbakır'da Paskalya kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 12:23 | Son Güncelleme

Merkez Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu zarar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin kapalı olması nedeniyle Ermeni cemaati Paskalya Bayramı'nı bir kafede kutladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu zarar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin kapalı olması nedeniyle Ermeni cemaati Paskalya Bayramı'nda kafede kutladı.

Terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu zarar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin kapalı olması nedeniyle bir kafede düzenlenen kutlamada, kahvaltı yapıldı, boyanmış yumurtalar tokuşturdu, çörekler yendi.

Surp Giragos Ermeni Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Gafur Türkay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Zadig" olarak adlandırdıkları Paskalya Bayramı'nı kutladıklarını söyledi.

Kiliselerinin kapalı olması nedeniyle buruk bir bayram geçirdiklerini aktaran Türkay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolle Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin onarımına başlandığını bildirdi.

Bayramın, bütün dinlerde insanların bir araya geldiği, küskünlerin barıştırıldığı özel bir gün olduğunu dile getiren Türkay, şöyle konuştu:

"Surp Giragos Ermeni Kilisesi cemaati olarak az olmamıza rağmen kilisemizde yaptığımız Paskalya kutlamalarına bütün inanç grupları katılıyordu ve coşkulu geçiyordu. Umut ederim ki en kısa zamanda coşkulu bayramları yapacağız. Bu bayramın bütün insanlığa, bölgemize, ülkemize barış ve özgürlük getirmesini diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Ermeni cemaati Paskalya

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