HABER

Diyarbakır'da petrol hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 09:23 | Son Güncelleme

Kayapınar ilçesindeki petrol kuyusundan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde petrol kuyusundan hırsızlık yapan zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Baykara Mahallesi sınırlarındaki Türkiye Petrollerine ait ham petrol kuyularından hırsızlık yapılacağı duyumu alındı.

Bunun üzerine dün icra edilen devriye esnasında bir şüphelinin kuyudan ham petrolü doldurduğu bidonları aracına yüklemeye çalıştığının görülmesi üzerine müdahalede bulunuldu.

Gözaltına alınan şüpheli M.N.E'nin aracındaki 17 bidonda 980 litre ham petrol ele geçirildi.

M.N.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Çift cinsiyetli oğlak şaşırttıÇift cinsiyetli oğlak şaşırttı
TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar varTEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır petrol hırsızlığı

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

Mesut Özil kadro dışı!

Mesut Özil kadro dışı!

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı Antalya 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Antalya için bayram namazı saati

Bayram namazı Ankara 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Ankara için bayram namazı saati

Bayram namazı Amasya 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Amasya için bayram namazı saati

Bayram namazı Aksaray 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Aksaray için bayram namazı vakti

Bayram namazı Ağrı 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Ağrı için bayram namazı saati

Bayram namazı Afyon 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Afyon için bayram namazı saati

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.