Diyarbakır’da pikap evin bahçesine uçtu: 1 ölü

Diyarbakır Ergani yolu üzerinde kontrolden çıkan pikap, bir evin bahçesine uçtu; kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Diyarbakır Ergani yolu 40. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ doğumlu 30 yaşındaki Yavuz Durmaz’ın kontrolünde olan 23 HF 196 plakalı pikap, Elazığ’dan Diyarbakır’a çiçek getirmek için yola çıktı. Diyarbakır’a 40 kilometre kala direksiyon hakimiyetini kaybeden Yavuz Durmaz, aracıyla bir evin bahçesine uçtu. Metrelerce takla atan pikap sürücüsü olay yerinde feci şekilde can verdi. Büyük bir gürültüyle bahçeye koşan ev sakinleri pikabı bahçelerinde görünce şoka uğradı. Ev sakinlerinin haber vermesi üzere olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri sürücüye olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün cansız bedeni ambulansa konulurken kazayı duyan yakınları olay yerine gelerek fenalık geçirdi. Hayatını kaybeden sürücü Yavuz Durmaz Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken evin bahçesine uçan pikap çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

