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Diyarbakır’da piyasa değeri 3 milyon lira olan ilaç ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 16:00 | Son Güncelleme

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsünde yasa dışı sevkıyatının sağlanacağı piyasa değeri 3 milyon lira olan 27 bin 230 adet kanser, şeker, kas erimesi ilacı, 390 adet prospektüs ve 320 adet boş ilaç kutusu ele geçirildi.Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada operasyonda sevkıyatı organize eden A.D.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsünde yasa dışı sevkıyatının sağlanacağı piyasa değeri 3 milyon lira olan 27 bin 230 adet kanser, şeker, kas erimesi ilacı, 390 adet prospektüs ve 320 adet boş ilaç kutusu ele geçirildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada operasyonda sevkıyatı organize eden A.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şehirler arası otobüs terminalinde durdurulan ve Diyarbakır ilinde bir firmaya bağlı olarak çalıştığı tespit edilen otobüs içerisinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon neticesinde 27 bin 230 adet ilaç, 390 adet prospektüs ve 320 adet boş ilaç kutusu tespit edilerek el konulmuştur. KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon neticesinde ele geçirilen ilaçların kanser, şeker ve kas erimesi gibi hastalıklarda kullanıldığı, temini zor olan bu ilaçların yasa dışı yollarla sevkıyatının sağlandığı, yine ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu tespit edilmiştir. KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan operasyon sonucunda ilaç sevkıyatını yaptığı tespit edilen A.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve şahıs hakkındaki adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Suç ve suçluyla ilgili mücadelenin kararlılıkla devam edileceği bildirilen açıklamada, insanların hastalıkları üzerinden prim yapmaya çalışan her türlü organizasyonların deşifresine yönelik çalışmaların aralıksız bir şekilde süreceği vurgulandı.

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