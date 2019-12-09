HABER

Diyarbakır’da PKK cephaneliği ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 13:36 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da terör ögrütü PKK/KCK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen malzemeler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde basına sergilendi.Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya istinaden İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile yapılan müşterek çalışmalar kapsamında, Diyarbakır merkeze bağlı Bağlar, Kayapınar ve Çınar ilçelerinin köylerinde yapılan arama ve yakalama çalışmasında 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındığı 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Diyarbakır’da terör ögrütü PKK/KCK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen malzemeler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde basına sergilendi.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya istinaden İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile yapılan müşterek çalışmalar kapsamında, Diyarbakır merkeze bağlı Bağlar, Kayapınar ve Çınar ilçelerinin köylerinde yapılan arama ve yakalama çalışmasında 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındığı 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, İkamet, müştemilat, arazide saklanmış ve gömülmüş patlayıcı madde, mühimmatların ele geçirilebilmesine yönelik yapılan aramalarda ise, 36 kilo 274 gram macunumsu patlayıcı madde, 37 kilo 99 gram toz halinde patlayıcı madde,100 adet RPG-7 mühimmatı, 47 adet el yapımı roket mühimmatı, 92 adet sevk fişeği, 1 adet roketatar silahı, 6 adet M16 marka silah, 1 adet BİXİ marka uzun namlulu silah, 3 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet hafif otomatik tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet el bombası, 11 adet elektronik devre, 9 adet elektrikli kapsül, 4 adet infilaklı fitil, 5 adet dürbün, 40 adet uzun namlulu silaha ait şarjör, çok sayıda uzun ve kısa namlulu silahlara ait fişekler, üzerinde devre ve ampul bulunan kontrol kablosu, 77 bin 940 Türk lirası nakit para, 2 adet bilgisayar, 17 adet cep telefonu, 7 adet sim kart, 4 adet hafıza kartı, 2 adet flaş bellek, 2 adet CD, Sırt Çantaları, hücum yelekleri, battaniye, kitaplar, not defterleri, naylon poşetler, fotoğraflar, diş macunu, örgütsel doküman, metal parçalar, çakı, bıçak, diş fırçası, tornavida, silah kılıfları ele geçirilmiştir” denildi.

Adıyaman’da da 24 kilo 595 gram C4 patlayıcı ele geçirildi
Adıyaman’da gerçekleştirilen koordineli çalışmaların da yer verildiği açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Ayrıca Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalarda, 24 kilo 595 gram C4 plastik patlayıcı, Alpha Fire marka alıcı, verici devre, uzaktan kumanda, 4 elektrikli kapsül, pil ve devre düzenekleri ele geçirilmiştir. Elde edilen mühimmatın Sur ilçesindeki operasyonlarından sonra ilimizde ele geçirilen en fazla sayıda mühimmat olduğu anlaşılmıştır. Terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız ve kararlı bir biçimde, vatandaşlarımızın güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde sürdürülmeye devam edecektir."
Gerçekleştirilen operasyonların ardından ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatlar, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde basına gösterildi.

PARTNERSerdar Ortaç'tan bomba itiraf!Serdar Ortaç'tan bomba itiraf!
Seyir halindeki otomobil yandıSeyir halindeki otomobil yandı
HAK-İŞ, Fransa Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktıHAK-İŞ, Fransa Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Devre arasında şok kavga! Burnu kırıldı

Devre arasında şok kavga! Burnu kırıldı

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı

Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı

Uludağ'da kaybolan dağcılar aranıyor... Çalışmalar montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı

Uludağ'da kaybolan dağcılar aranıyor... Çalışmalar montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı

Yanlışlıkla öldüğü söylenmişti... O polisin eşi "kasten öldürmeden" tutuklandı

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Bursa’da inanılmaz kaza

Bursa’da inanılmaz kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.