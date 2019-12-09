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Diyarbakır’da PKK Operasyonu 

09.12.2019 10:30 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da, hendek operasyonlarından bu yana PKK’ya yönelik düzenlenen en büyük operasyonda örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 20 kişi de gözaltına alındı

Diyarbakır’da PKK Operasyonu 

Diyarbakır’da, hendek operasyonlarından bu yana PKK’ya yönelik düzenlenen en büyük operasyonda örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 20 kişi de gözaltına alındı.

Çınar ilçesine bağlı bir köye de baskın düzenleyen güvenlik güçleri birkaç noktada kazı yaptı. Kazılarda silah ve mühimmat bulundu.

VOA Türkçe’nin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre operasyonlarda,

-36 kg macunumsu patlayıcı

-37 kg toz patlayıcı,

-100 adet RPG-7 mühimmatı

-47 adet El yapımı Roket mühimmatı

-92 adet sevk fişeği

-1 adet roketatar

-6 adet M 16 tüfek

-1 adet BIXI marka uzun namlulu silah

-3 adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah

-1 adet hafif otomatik tüfek

-1 adet ruhsatsız tabanca

-1 adet ruhsatsız av tüfeği

-2 adet el bombası

-11 adet Elektronik devre

-9 adet Elektrikli Kapsül

-5 adet dürbün

- 40 adet uzun namlulu silaha ait şarjör

-Çok sayıda uzun ve kısa namlulu silahlara ait fişekler

-77940 TL nakit para

Örgütsel dokümanlar, ilaç ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bu arada Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ile yapılan birlikte yapılan başka bir operasyonda ise 24 kg. C4 Plastik Patlayıcı, uzaktan kumanda, pil ve elektrik devreleri ele geçirildi. Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi de aranıyor. Yakalanan malzemelerin 2015 yılındaki hendek operasyonlarından bu yana ele geçirilen en büyük miktar olduğu öğrenildi.

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