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Diyarbakır’da PKK Operasyonu: 42 Gözaltı

26.06.2020 15:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır Kürt siyasetine yakın kurumlara ve bazı sivil toplum örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski belediye başkanları ve sendika üyeleri de bulunuyor

Diyarbakır’da PKK Operasyonu: 42 Gözaltı

Diyarbakır Kürt siyasetine yakın kurumlara ve bazı sivil toplum örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski belediye başkanları ve sendika üyeleri de bulunuyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla düzenlenen operasyonda kent merkezi ve bazı ilçelerdeki birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyona 2018 yılında Demokratik Toplum Kongresi'ne düzenlenen baskında ele geçirilen bazı belgelerin incelenmesinin ardından karar verildiği öğrenildi.

Operasyon sırasına baskın yapılan yerlerden biri de Demokratik Toplum Kongresi binası oldu. Polis binada arama yaparken DTK’nın bazı üye ve yöneticileri gözaltına alındı. Diğer adreslere yapılan baskınlarda aralarında, Rosa Kadın Derneği yöneticisi Rojda Barış, görevden alınan ve ev hapsinde olan Silvan Belediye Eşbaşkanı Naşide Toprak, DBP, KESK, TÜM BEL-SEN, Büro Emekçileri Sendikası (BES), Makine Mühendisleri Odası, HDP üyelerinin de bulunduğun 42 kişi gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan 24 kişinin daha arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar sağlık kontrollarının ardından sorgulanmak üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Operasyonla ilgili açıklama yapan HDP, operasyona tepki gösterdi. DTK’nın çözüm sürecinde meclis tarafından muhatap alındığını savunan HDP, açıklamada şu görüşleri dile getirdi: ''DTK, çözüm sürecinde meclis tarafından muhatap kabul edilmiş, iradesi tanınmış, sivil, demokratik, meşru bir oluşumdur. DTK’ya saldırı hem çözüm iradesine yönelik bir sabotajdır ve hem de Kürt halkının iradesine karşı hakaret ve onu tanımamaya yönelik bir saldırganlıktır. Kumpas ve çeşitli oyunlarla susturulmaya ve suçlu göstermeye çalıştığınız Kürt kurumlarının üzerinden çekin elinizi.''

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