Diyarbakır’da PKK Operasyonu: 42 Gözaltı

Diyarbakır Kürt siyasetine yakın kurumlara ve bazı sivil toplum örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski belediye başkanları ve sendika üyeleri de bulunuyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla düzenlenen operasyonda kent merkezi ve bazı ilçelerdeki birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyona 2018 yılında Demokratik Toplum Kongresi'ne düzenlenen baskında ele geçirilen bazı belgelerin incelenmesinin ardından karar verildiği öğrenildi.

Operasyon sırasına baskın yapılan yerlerden biri de Demokratik Toplum Kongresi binası oldu. Polis binada arama yaparken DTK’nın bazı üye ve yöneticileri gözaltına alındı. Diğer adreslere yapılan baskınlarda aralarında, Rosa Kadın Derneği yöneticisi Rojda Barış, görevden alınan ve ev hapsinde olan Silvan Belediye Eşbaşkanı Naşide Toprak, DBP, KESK, TÜM BEL-SEN, Büro Emekçileri Sendikası (BES), Makine Mühendisleri Odası, HDP üyelerinin de bulunduğun 42 kişi gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan 24 kişinin daha arandığı öğrenildi.