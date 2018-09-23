Diyarbakır'da PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbaratın ardından Lice ilçesinin Akçabudak köyü kırsalında operasyon başlatıldı.
Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, bir M-4 piyade tüfeği, bir kalaşnikof, 3 el bombası, 8 şarjör ile 225 fişek ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı
Filistin'den flaş açıklama: ABD ile tüm görüşmeleri durdurduk!
Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!
'Oğluna pantolon alamayan baba' ile ilgili yeni açıklama
Adapazarı'nda 71 yaşındaki adam aşkına karşılık bulamadığı 31 yaşındaki kadını kurşun yağmuruna tuttu!
Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü
MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AVM'cilere son uyarı: Takkeleri değişiriz
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum