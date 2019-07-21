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Diyarbakır'da PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 10:05 | Son Güncelleme

Etkisiz hale getirilen teröristin, bölücü terör örgütü mensubu Mücahit Yılmaz olduğu tespit edildi - Operasyonda iki kişi de gözaltına alındı

Diyarbakır'daki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu Mücahit Yılmaz olduğu belirlendi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce merkez Bağlar ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kırsal alandan gelerek şehirde terör örgütünün faaliyetini yürüttüğü tespit edilen BTÖ mensubu Mücahit Yılmaz etkisiz hale getirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Etkisiz hale getirilen teröristin kaldığı yerde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik, silah, mühimmat ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
BTÖ iç güvenlik operasyonları İçişleri Bakanlığı

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