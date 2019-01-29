HABER

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 15:06 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait patlayıcı düzeneklerin bulunduğu 8 sığınak bulunduktan sonra kulllanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait patlayıcı düzeneklerin bulunduğu 8 sığınak bulunduktan sonra kulllanılamaz hale getirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ve Hazro ilçelerinin dağlık ve kırsal alanlarında 23 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 23.00'de başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek Operasyonu', 24 Ocak 2019 Perşembe günü saat 22.00'de tamamlandı. Jandarma komando timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi amacıylı kullandığı 8 sığınak bulundu. Sığınaklardan birinin 25, bir diğerinin de 16 metrekare olduğu belirlendi. Sığınaklarda yapılan arama ise toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde G-3 ve A-4 piyade tüfeği, 7 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 254 adet 7,62 mm G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 saatli mayın, el yapımı patlayıcı devresi, mayın ve el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan tol düzeneği, 2 adet el telsizi, 8 adet 4'lü pil bloğu ile gübre, tüp ve çok sayıda giyim malzemesi bulundu. Örgütsel dokümanlar da ele geçirilen sığınaklar ile mühimmat imha edildi. Jandarma, ele geçirilen G-3 piyade tüfeği ile ilgili E.E. isimli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur denildi.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Fotoğraflar // Kız arkadaşını intihara yönlendirdiği iddia edilen sanık hakim karşısına çıktıFotoğraflar // Kız arkadaşını intihara yönlendirdiği iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı
Engelli maaşıyla geçinen 'skolyoz' hastası, ameliyat için 360 bin lira arıyorEngelli maaşıyla geçinen 'skolyoz' hastası, ameliyat için 360 bin lira arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gemi yangınında hayatını kaybeden Semih Solak son yolculuğuna böyle uğurlandı

En acı an! Ağlamamak için çok uğraştı ama...

Havalimanı yolu 2 haftalık çalışmanın ardından trafiğe açıldı

Havalimanı yolu 2 haftalık çalışmanın ardından trafiğe açıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... İskender Evrenesoğlu'nun 5 internet sitesine erişim engeli!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kışın güzelliklerle dolu yüzü görenleri büyülüyor

Kışın güzelliklerle dolu yüzü görenleri büyülüyor

Zabıta memuruna tokat atan başkan medyayı suçladı: Olay böyle kurgulandı!

Görüntü Türkiye'yi sarstı... Başkan bakın kendini nasıl savundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.