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Diyarbakır'da PKK'nın 10 sığınağı kullanılamaz hele getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 12:14 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Hani ile Kocaköy ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 10 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Hani ile Kocaköy ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 10 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda 1 milyon 69 bin 850 kök Hint keneviri de ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, 'bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek', 'kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek', 'teröristler ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak' amacıyla Hani ile Kocaköy ilçelerinin dağlık ve kırsal alanlarında, 25 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 21.00'de operasyon başlatıldı. Jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katıldığu operasyona 'Bayrak-131 Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Gökçeli-02 Müşterek Operasyonu' adı verildi. Operasyon 26 Temmuz 2019 Cuma günü saat 23.00'te sona erdirildi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 9 doğal mağara ve bir sığınak tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi. Narko-terör operasyonunda da çalılar arasına gizlenmiş çuvallar içerisinde 89 kilogram esrar ve 7 ayrı noktada toplam 1 milyon 69 bin 850 kök Hint keneviri ile keneviri sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu 7 bin 702 metre uzunluğunda su hortumu ve 3 adet su motoru ele geçirildi. Esrar muhafaza altına alınırken, Hint kenevirleri, numune alınmasının ardından imha edildi.

Güvenlik güçleri, Diyarbakır'da son 1 ayda gerçekleştirilen 6 operasyonda toplam 11 milyon 969 bin 628 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirdi.

İZİNSİZ MERMER OCAĞI YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan operasyon bölgesindeki Hani ilçesine bağlı Kırım köyünde O.Ö.'nün işlettiği Hani Mermer Anonim Şirketi’nin izinsiz olduğu tespit edildi. Kaçak mermer ocağıyla ilgili yasal işlem başlatıldı.

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