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Diyarbakır'da PKK'nın 'gizli gücü' 2 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 09:48 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması olarak bilinen YPS'de aldıkları eğitimin ardından terör örgütünün 'gizli gücü' olarak eylem amaçlı kent merkezine görevlendirildikleri tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.  Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'lıların tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'da PKK'nın 'gizli gücü' 2 şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması olarak bilinen YPS'de aldıkları eğitimin ardından terör örgütünün 'gizli gücü' olarak eylem amaçlı kent merkezine görevlendirildikleri tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'lıların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, istihbari çalışmalarla terör örgütüne katılıp, eylem amaçlı Diyarbakır'a gönderilen S.K. ve R.D. düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, S.K. ve R.D., PKK/KCK terör örgütüne katılarak, örgütsel eğitimle aldıkları, örgütsel ve ideolojik eğitimlerini tamamladıktan sonra terör örgütünün YPS birimi olan sözde gençlik yapılanmasında görevlendirildikleri ve haklarında hiçbir aranma-yakalanma kaydı olmadığından terör örgütünün Diyarbakır il merkezindeki şehir yapılanması içerisinde terör örgütünün gizli gücü olarak görevlendirilerek terör örgütünden aldıkları talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulundukları, aranma ve yakalanma kayıtları olmaması nedeniyle terör örgütü adına eylemlerde bulunduktan sonra ikinci bir eylem emrine kadar normal hayatlarına devam ettikleri tespit edilmiş olup, bahse konu şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış ve sevk edildikleri adli makamlarca silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmışlardır" denildi.

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Diyarbakır'da PKK'nın 'gizli gücü' 2 şüpheli yakalandı

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