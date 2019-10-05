Diyarbakır'da PKK'nın kış sığınakları kullanılamaz hale getirildi

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ve Hani ilçelerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda 231 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, 'bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak' amacıyla Lice ve Hani ilçeleri kırsalında 3 Ekim Perşembe günü başlatılan 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan-3' operasyonu tamamlandı.

Operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 kış sığınağı tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.

Sığınakların bulunduğu bölgede, toprağa gömülü bidonlar içerisinde bin 60 metre elektrik kablosu, 600 metre lehim teli, 4 lehim pastası ile terörist kıyafeti ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Narko-terörizmle mücadele kapsamında ise, arazide çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ile toprağa gömülü bidonlar içerisinde 231 kilogram esrar bulundu.

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