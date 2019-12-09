Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi - (ÖZEL-EK)

Mücahit YOLCU/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde çok sayıda adrese, havadan da drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda boş arazinin altında inşa edilen sığınakta 100 kilo plastik patlayıcı ile aralarında roketatar, roket, uzun namlulu tüfek, el bombası da bulunan yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler, alınan istihbari bilgilerle terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı. Günler süren takibin ardından çok sayıda adresi belirleyen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon için hareket geçti. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ile jandarmanın da destek verdiği ekipler, Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde belirlenen çok sayıda adrese şafak vakti operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de yer aldığı operasyonda eğitimli köpekler ile havadan da drone kullanıldı.