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Diyarbakır'da PKK'ya eleman sağlayan terörist yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 11:07 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya eleman sağladığı tespit edilen 'Serhat' kod adlı terörist İ.B.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya eleman sağladığı tespit edilen 'Serhat' kod adlı terörist İ.B. yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar kapsamında PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, örgüte eleman temin ettiği tespit edilen ve daha önce aranma kaydı olmayan 'Serhat' kod adlı terörist İ.B.'nin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda, terörist İ.B., Kayapınar ilçesindeki adreste yakalandı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından terörist İ.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütünü üye olmak' suçundan tutuklandı.

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