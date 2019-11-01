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Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 23:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerince, temmuz ayında Çınar ilçesine bağlı Yaprakbaşı Mahallesi'nde öldürülen PKK'lı teröristin üzerinden çıkan telefonun incelenmesi sonucunda, bağlantılı olduğu kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda S.D, A.T ve M.L.H. gözaltına alındı.

Adliye sevk edilen şüphelilerden M.L.H, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. S.D. ve A.T. yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır PKK

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