Diyarbakır'da polis adaylarının mezuniyet sevinci

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezinden (POMEM) mezun olan 340 polis adayı için tören düzenlendi.

POMEM 75. Yıl Spor Salonu'nda 22. dönem mezunları için gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, şerefli üniformayı giyerek kahraman teşkilatın en yeni mensupları olarak yemin edecek genç polislerin, cumhuriyet, özgürlük ve bağımsızlığının teminatı olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu gücüyle bugün bölgesel ve küresel ölçekte her alanda iddia sahibi olduğunu belirten Güzeloğlu, gelişen yerli ve milli sanayi ile Türkiye'nin oyun kurucu ülke haline geldiğini ifade etti.

Emniyet teşkilatının da bu dönüşümden payını aldığını dile getiren Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Teşkilat bu doğrultuda hukuka bağlı, insan haklarına saygılı, yetiştiği milletinin milli ve manevi değerlerini sahiplenen, vatandaşına karşı tartışmaz ve yanılmaz bir sıcaklığı sergileyen, her konuda başvurulduğunda çözüm sunan bir merkez haline gelmiştir. Sizler bugün katıldığınız teşkilatın en genç mensupları olarak bu kararlılığın sergileyicisi, taşıyıcısı, devletin milletine uzanan gönül elçileri olacaksınız. Her hal ve şartta bu değerleri yaşayan ve yaşatan genç polisler olacaksınız. Başta cumhuriyetimiz olmak üzere temel değerlerimiz, bayrağımız, devletimiz bütün bu varlıklarımızı korumak adına ettiğiniz yemin uyarınca her konuda bunları sergileyen ve sahiplenen olacaksınız. Sizlere güveniyoruz. Sizlerin yüzlerindeki kararlılığı görüyoruz."