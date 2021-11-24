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Diyarbakır'da polis memuru Özkan Yiğen'i şehit eden firari hükümlü yakalandı

24.11.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da polis memuru Özkan Yiğen'i şehit eden firari hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, 11 yıl önce polis memuru Özkan Yiğen'i şehit eden firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel bir ekibin 2 ay süren aralıksız ve hassas çalışmaları neticesinde, 28 Ağustos 2010'da polis memuru Özkan Yiğen'in şehit edildiği saldırının failinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yenişehir'de meydana gelen aile içi şiddet konusu ile ilgili sağlık raporunun alınması amacıyla müşteki şahsın minibüsle polis memurları refakatinde hastaneye seyri esnasında şüpheli tarafından araca yönelik açılan ateş neticesinde polis memuru Yiğen'i şehit eden, araçta bulunan bir diğer polis memuru ile 7 müştekiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçlarını işleyen Mehmet Emin Tanrıverdi (66) aynı ilçede saklandığı adreste yakalandı. Hakkında 73 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verilen Tanrıverdi, işlemlerin ardından 20 Kasım'da cezaevine teslim edildi."

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