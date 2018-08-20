Diyarbakır'da polisten hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR İl Emneyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarındaki satıcıları ve vatandaşları, hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası'na giderek, besicileri ve vatandaşları hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı uyardı. Polis, sahte ve gerçek paranın nasıl ayırt edileceği konusunda bilgi verdi. 'Kurbanlık alışverişlerinde dolandırıcılara ve hırsızlara karşı dikkatli olun' uyarılarının bulunduğu broşürleri dağıtan ekipler, olası bir durumda polisle iletişime geçilmesini istedi.
FOTOĞRAFLI
Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi
Trump'tan flaş İsrail iddiası!
Mahalle karıştı! 100 kişi birbirine girdi
'NATO, Türkiye'yi kapı dışarı etmeli' sözlerine sert yanıt!
AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum
Özellikle zenginleri seçiyordu! Hediye yakalandı
Oraya gitmeden önce bir kez daha düşünün! Oteller yüzde 100 doldu
Fuhuş için buluşup dehşeti yaşatıyordu! Flaş gelişme
Herkes model sanıyor ama o Türkiye'nin en başarılı kadın pilotu
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı
Apple mağazasında şoke eden olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum