Diyarbakır’da Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı. Cami içerisi dolup taşarken, yer bulamayan bazı vatandaşlar güneşe aldırmadan namazı cami avlusunda ve sokakta kıldı.

Diyarbakır’da Ramazan ayının ilk cuma namazı için Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Camii’ye akın eden vatandaşlar kısa sürede camiyi doldurdu. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk cuma namazına akın eden vatandaşlar cami içerisinde yer olmayınca güneşe aldırmayarak, cami avlusuna serilen hasır ve halıların üzerinde namaz kıldı.

Camiye gelen vatandaşlardan Hasan Yetmiş, bütün Müslüman alemine Ramazan ayını ve cuma namazını mübarek kılması duasında bulunduğunu belirtti. Yetmiş, "Umarım Allah’tan her günümüz böyle güzel, böyle başarılı geçer, Allah bu günlerimizi aratmasın. Burada zaten namaz kılmak başka bir güzelliktir. Çünkü Diyarbakır Ulu Cami 5. Harem-i Şerif’tir, dünyada beşincidir. Tabi buradaki güzellik hiçbir yerde yok. Allah’ın izniyle inşallah Allah sürekli burada bize bu kardeşliği bu dostluğu nasip etsin, bu şekilde ibadet etmeyi nasip etsin ta ölene kadar” dedi.