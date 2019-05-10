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Diyarbakır’da Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 15:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

Diyarbakır’da Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı. Cami içerisi dolup taşarken, yer bulamayan bazı vatandaşlar güneşe aldırmadan namazı cami avlusunda ve sokakta kıldı.
Diyarbakır’da Ramazan ayının ilk cuma namazı için Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Camii’ye akın eden vatandaşlar kısa sürede camiyi doldurdu. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk cuma namazına akın eden vatandaşlar cami içerisinde yer olmayınca güneşe aldırmayarak, cami avlusuna serilen hasır ve halıların üzerinde namaz kıldı.
Camiye gelen vatandaşlardan Hasan Yetmiş, bütün Müslüman alemine Ramazan ayını ve cuma namazını mübarek kılması duasında bulunduğunu belirtti. Yetmiş, "Umarım Allah’tan her günümüz böyle güzel, böyle başarılı geçer, Allah bu günlerimizi aratmasın. Burada zaten namaz kılmak başka bir güzelliktir. Çünkü Diyarbakır Ulu Cami 5. Harem-i Şerif’tir, dünyada beşincidir. Tabi buradaki güzellik hiçbir yerde yok. Allah’ın izniyle inşallah Allah sürekli burada bize bu kardeşliği bu dostluğu nasip etsin, bu şekilde ibadet etmeyi nasip etsin ta ölene kadar” dedi.

"Diyarbakır havası, insanları gerçekten çok mükemmel"
Şehir dışından Diyarbakır’a gelen Suat Çetin ise cami havasının mükemmel olduğunu, aksiyonun süper olduğunu ifade etti. Çetin, "İnsanlar mutlu, Diyarbakır havası, insanları gerçekten çok mükemmel. Her zaman böyle olmasını dileriz. Huzur var, huzur olması her zaman önemli. İnsanlar birbirlerine saygı, sevgi göstermek zorundadırlar. İnanlar birbirlerine sevgi gösterse her şey düzelir güzel olur. Ulu Camii’nin bu özelliği her zaman vardır. Her zaman insanlar buraya akın ediyor. Hocamız gerçekten mükemmel, verdiği mesajlar, demeçler gerçekten çok önemli, çok yerinde. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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