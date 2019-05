Diyarbakır’da Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

"Diyarbakır havası, insanları gerçekten çok mükemmel"

Şehir dışından Diyarbakır’a gelen Suat Çetin ise cami havasının mükemmel olduğunu, aksiyonun süper olduğunu ifade etti. Çetin, "İnsanlar mutlu, Diyarbakır havası, insanları gerçekten çok mükemmel. Her zaman böyle olmasını dileriz. Huzur var, huzur olması her zaman önemli. İnsanlar birbirlerine saygı, sevgi göstermek zorundadırlar. İnanlar birbirlerine sevgi gösterse her şey düzelir güzel olur. Ulu Camii’nin bu özelliği her zaman vardır. Her zaman insanlar buraya akın ediyor. Hocamız gerçekten mükemmel, verdiği mesajlar, demeçler gerçekten çok önemli, çok yerinde. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.