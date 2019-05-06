HABER

Diyarbakır’da Ramazan’ın ilk davulları çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 03:37 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da ramazan ayının ilk sahuru nedeni ile davullarını yanlarına alan motorize davulcular, vatandaşları sahura kaldırdı.On bir ayın sultanı olan ramazan ayının ilk sahuruna kalkıldı.

Diyarbakır’da Ramazan’ın ilk davulları çalındı

Diyarbakır’da ramazan ayının ilk sahuru nedeni ile davullarını yanlarına alan motorize davulcular, vatandaşları sahura kaldırdı.
On bir ayın sultanı olan ramazan ayının ilk sahuruna kalkıldı. Diyarbakırlılar, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının ilk sahurunda davulcuların davullarına vurması ile kalkmaya başladı. Diyarbakır’da sokak sokak motosiklet ile dolaraşan davulcular büyük bir coşkuyla ilk tokmağını vurdular.
Ramazan davulcusu Behçet Alpaydınel, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar dileyerek ilk tokmağı vurduğunu dile getirdi. Alpaydınel, “Bugün Ramazanın ilk günü şimdiden çalmaya başladık. Hem Allah için hem de paramızı kazanmak için çalışıyoruz. Allah’ın izniyle hayırlısıyla ramazanı bitireceğiz, saat 01:30’da başlıyor 03:00’te bitiriyoruz” dedi.
Sabah ezanının okunmasının ardından davulcular davula vurmayı bırakırken, halk da ilk gün için niyet getirdi.

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
Ramazan davulcuları görev başındaRamazan davulcuları görev başında
Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajıTürkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Moskova'da uçak faciası: 13 yolcu hayatını kaybetti

Moskova'da uçak faciası: 13 yolcu hayatını kaybetti

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Bülent Arınç: Gelişmelere bakılırsa parti kuracaklar gibi

Bülent Arınç: Gelişmelere bakılırsa parti kuracaklar gibi

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı

Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı

Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerini taşladılar

Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerini taşladılar

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Zonguldak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Zonguldak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yozgat iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yozgat iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yalova iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yalova iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.