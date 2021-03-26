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Diyarbakır’da rehine krizi: Rehin aldığı 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı, operasyonla kıskıvrak yakalandı

26.03.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da bir kişi, iddiaya göre, kız meselesi nedeni ile evde bulunan 4 kişiyi rehin aldı.

Diyarbakır’da bir kişi, iddiaya göre, kız meselesi nedeni ile evde bulunan 4 kişiyi rehin aldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda rehinelerden 4’ü de kurtarılırken, 3’ünün saldırgan tarafından silahla vurularak yaralandığı öğrenildi.
Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs, kız meselesi nedeni ile evde bulunan 1’i kadın 4 kişiyi rehin aldı. Saldırgan rehineleri silahla yaralamasının ardından sesi duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, özel harekat ve polis ekipleri sevk edildi. Binaya çıkan yolların araç ve yaya trafiğine kapatılmasının ardından özel harekat polisleri rehine kurtarma operasyonu için hazırlıklarına başladı. Bir süre sonra eve giren özel harekat ekipleri, rehinelerden 4’ünü kurtardı. Rehinelerden 3’ünün zanlı tarafından silahla vurularak yaralandığı öğrenilirken operasyonda zanlı da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken saldırgan, ekip aracına bindirilerek emniyete götürüldü.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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