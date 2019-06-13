Diyarbakır’da, Roma dönemine ait 4 heykel ele geçirildi

Diyarbakır’da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait 4 heykel ve bir adet de Bizans dönemine ait bronz sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Kayapınar ilçesinde ikamet eden 2 şahsın ellerinde bulundurdukları Roma dönemine ait 4 adet heykeli satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildiği öğrenildi. Alınan bilgiye istinaden 12 Haziran Çarşamba günü Kayapınar ilçesi Kaldırım Mahallesi mülki sınırları içerisinde icra edilen ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, bahse konu şüpheli şahıslar tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet kadın figürlü bronz heykel, 1 adet erkek figürlü bronz heykel, 2 adet hayvan figürlü bronz heykel ve 1 adet Bizans dönemine ait bronz sikke ele geçirildi.

Olayda ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, olayla iltisaklı 6 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.



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