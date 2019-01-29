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Diyarbakır'da Roma dönemine ait altın işlemeli 2 tablo ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 16:13 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, Roma dönemine ait altın işlemeli 2 tarihi tablo ele geçirildi.

Diyarbakır'da Roma dönemine ait altın işlemeli 2 tablo ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Roma dönemine ait altın işlemeli 2 tarihi tablo ele geçirildi. Tabloları satmaya ve almaya çalışan 5 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Bağlar ilçesinde oturan 2 kişinin, ellerinde bulundurdukları Roma dönemine ait altın işlemeli 2 tabloyu satmak için alıcı aradığı yönünde bilgi aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, söz konusu eve operasyon düzenledi. Operasyonda satılmaya çalışılan altın işlemeli 2 tablo ele geçirilirken, 5 kişi suçüstü yakalandı. Tablolar, muhafaza altına alınırken, şüpheliler, işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Diyarbakır'da Roma dönemine ait altın işlemeli 2 tablo ele geçirildiDiyarbakır'da Roma dönemine ait altın işlemeli 2 tablo ele geçirildiDiyarbakır'da Roma dönemine ait altın işlemeli 2 tablo ele geçirildi

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