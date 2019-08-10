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Diyarbakır’da Roma dönemine ait altın yazmalı tarihi kitap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 12:15 | Son Güncelleme

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Roma dönemine ait ceylan derisi üzerine yazılmış, 17 yaprak ve 34 sayfadan oluşan, altın yazmalı tarihi kitap ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Roma dönemine ait ceylan derisi üzerine yazılmış, 17 yaprak ve 34 sayfadan oluşan, altın yazmalı tarihi kitap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.
Diyarbakır’da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentte kaçakçılık yapan organize suç çetelerine göz açtırmıyor. Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, ’’Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Diyarbakır il merkezinde ikamet eden bir şüpheli şahsın, elinde bulundurduğu ve Roma dönemine ait olduğunu iddia ettiği tarihi kitabı satmak için alıcı aradığı yönünde bilgi elde edilmiş, alınan bilgiye istinaden Diyarbakır ili Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi mülki sınırları içerisinde icra edilen ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı’nın da destek verdiği operasyonda, bahse konu şüpheli şahıs tarihi eseri satmaya çalıştığı esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, 1 adet ceylan derisi üzerine yazılmış, 17 yaprak ve 34 sayfadan oluşan, altın yazmalı tarihi kitap ele geçirilmiştir. Olayda ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir’’ denildi.

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