Diyarbakır'da ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, polis ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan iki araçta yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, merkez Bağlar ilçesinde, uygulama yaptı. Emek Caddesi üzerinde yapılan uygulama ekipler, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, H.P. ile V.A., gözaltına alındı. Aynı uygulamada durdurulan başka bir araçta da ele geçirilen aynı marka ve modelden bir tabanca daha ele geçirildi. Araç sürücüsü Y.Y., gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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