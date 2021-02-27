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  4. Diyarbakır’da sabahın ilk ışıklarında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlama denetimleri devam ediyor

Diyarbakır’da sabahın ilk ışıklarında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlama denetimleri devam ediyor

27.02.2021 10:14 | Son Güncelleme:
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Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 1 Mart Pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması birinci gününde Diyarbakır’da uyuldu.Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 1 Mart Pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Diyarbakır’da da sabahın ilk ışıklarıyla devam ediyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 1 Mart Pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması birinci gününde Diyarbakır’da uyuldu.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 1 Mart Pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Diyarbakır’da da sabahın ilk ışıklarıyla devam ediyor. Ana ve ara caddeleri ile sokakların boş olduğu görülürken, kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uyguladı. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olanların ise evraklarını inceledi. İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı. Buna göre market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek. Genelge kapsamında vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde Cumartesi ve Pazar günleri ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

Borçlular çıkabilecek
İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında son tarih olan 1 Mart Pazartesi günü vergi dairelerinde yoğunluk yaşanmaması için vergi dairelerinin hafta sonunda da açık olması için 81 il valiliğine genelge gönderildi. Genelgede Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılandırma kapsamında vergi borçlarını hafta sonu ödemek isteyen vatandaşların gelen talepler dikkate alınarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde vergi dairelerinin açık bulundurulmasına karar verildiği ifade edildi. Ödeme yapmak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasından; yapılandırılan borcun ödemesini yapmak üzere sokağa çıktıklarını gösterir belgeyi (borç yapılandırmasına ilişkin başvuru dilekçesi, ödeme planı gibi yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmek kaydıyla muaf olacak.

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