Diyarbakır’da Sadece Bir Hastanede COVID-19 Kaynaklı 23 Ölüm

Diyarbakır Tabip Odası’nın bir hastanede 24 saatte, 23 kişinin Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklaması, dikkatleri bir kez daha bu kente çevirdi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, vaka sayıları düşüyor ancak uzmanlara göre risk hala yüksek.

Diyarbakır Tabip Odası’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentteki pandemi durumu ile ilgili şu bilgilere yer verildi; “Bir önceki gün Gazi Yaşargil EAH’de 24 saat içerisinde COVİD-19 nedeniyle 23 kişi vefat etti. Pandemi bitmedi, artarak devam ediyor” Paylaşımda adı geçen sağlık kuruluşu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kentteki en büyük pandemi hastanelerinden biri. Buradaki vefat sayılarına diğer pandemi hastanelerindekiler dahil değil. Tek bir hastanede bu kadar ölümün olması kaygıları arttırıyor.

“Artış durdu ama durum hala vahim”

Kentteki durumu VOA Türkçe’ye yorumlayan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şube Eş Başkanı Yıldız Ok Orak, kentte durumun vahim olduğunu söyledi. Vaka sayısındaki artışın durduğunda dikkat çeken Ok Orak, ölüm oranlarının hala yüksek olduğunu söyledi. Ok Orak “Yoğun bakımlar hala dolu. Artış azaldı, şu anda düz bir seyir izliyor. Artık durmuş gibi ama yoğun bakımlar dolu ve hala çok kötü hastalar var. Yoğun bakımda ölüm sayıları hala yüksek ve ölenlerin çoğu genç ve aşısız hastalar. Aşısız olmaları nedeniyle ölüm sayısı artıyor. Kampanyalardan sonra aşı oranı arttı. Aşı oranında bir yükselme oldu. O nedenle hızlı yükseliş azaldı. Yoğun bakımda yatanlar, kırk yaş altı aşısızlar ve ölümler de bunların arasından. Bu da gençlerin kendilerine güvenip aşıdan uzak durmalarından kaynaklanıyor. Genç yaşlı demeden herkesin aşılanması şart” dedi.

“Aşı en azından ölümleri engelliyor”

Ölüm sayılarını paylaşan Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri Mustafa Mesut Kaya da vaka ve ölümlerin çoğunun aşısızlar arasından olduğunu vurguladı. VOA Türkçe’ye konuşan Kaya, aşılanma oranlarının artmasından sonra vaka artışının azaldığına ifade etti. Aşılama oranlarının artmamasının riski arttıracağı uyarısı yapan Kaya “Bu piki aşılı insanlarla beraber görmek bir açıdan iyi aslında. Bu kadar hasta yoğunluğu ve hepsi aşısız olsaydı, yoğun bakımlarda yer kalmayacaktı. Şu anki durumda bile Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yatan hasta sayısı en yoğun olduğumuz döneme eşdeğer. Bütün özel hastaneler dolu, ilçe hastaneleri dolu. Günde 2 bin civarında hasta yatışı var. Tek doz aşı olanların sayısı Diyarbakır’da yüzde 50’nin üzerine çıktı. Aşılıların durumu çok kötü olmadığı için yoğun bakım yatışları belli bir düzeyde gidiyor. Aşısızların artışı devam ederse yoğun bakımlardaki sıkıntı büyüyecektir. Diyarbakır ve çevresinde 150'nin üzerinde yoğun bakım yatışı var. Bu rakam zaten durumun ne kadar trajik olduğunu gösteriyor. Bir hastanede ölen 23 kişinin çoğu da aşısızdı” diye konuştu.

Kaya, aşının en azından ölümleri engellediğine dikkat çekerek kentte, aşı karşıtlığı değil aşı tereddüttü olduğunu ifade etti. Kaya, tereddüttün bir an önce giderilmesi çağrısı yaparak “Aşı olanlar ya kliniğe yatıyorlar ya da evde geçiriyorlar. Aşı olanlardan yoğun bakıma düşenler de var ama hayatlarını kaybetmiyor. Aşı en azından ölümü engelliyor. Aşı kampanyalarının artması gerekiyor. Aşı reddi değil aşı tereddüttü diyoruz bu duruma. Bu insanlar, çocuklarına, çocukluk çağı aşılarını yaptırıyorlar ama kendileri tereddüt duyan insanlar. Bire bir aşı karşıtlığıyla karşıya değiliz, ikna olabilir insanlar. Aşı kampanyalarıyla bu artırılabilir. Yüzde 30’dan, yüzde 50’lere çıktı. Yavaş yavaş oluyor ama bunun bir an önce hızlandırılması lazım. Hem vaka sayısı azalır hem de insanlar rahat geçirdiği için hastanelerin yükü azalır” şeklinde konuştu.

Diyarbakır alt sıralarda

Bu arada Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, en az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Gümüşhane, Muş, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı. Siirt'te, vaka sayıları her 100 bin kişide 400'ün üstünde, Diyarbakır ve Edirne'de ise 100'ün üstünde azaldı. Vaka sayısının en çok düştüğü 10 il ise sırasıyla şöyle; Siirt 431,01, Diyarbakır 158,74, Edirne 117,45, Hakkari 91,06, Bitlis 83,07, Van 79,42, Tunceli 72,99, Bingöl 71,83, Ordu 66,1, Kırklareli 63,65.

Bakanlığın 7-13 Ağustos arasını kapsayan verilerine göre, 100 bin nüfusta görülen vaka sayıları şöyle sıralandı: Batman 656,8, Diyarbakır 627,55, Rize 575,56, Bingöl 546,19, Siirt 543,39, Mardin 466, Bitlis 441,32.

Diyarbakır'da yolcu otobüslerinde aşı yapıldı

Bu arada Diyarbakır’da, şehrin çıkış noktalarına kurulan stantlarda isteyenlere aşı yapılmaya başlandı. Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır’ı Şanlıurfa'ya bağlayan karayolunda stant kurarak yolcu otobüslerinde seyahat edenleri bilgilendirdi. Bilgilendirmenin ardından isteyenlere aşı yapıldı.