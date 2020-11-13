HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır’da şafak vakti terör operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakır’da şafak vakti terör operasyonu: 12 gözaltı

13.11.2020 13:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu tespit edilen 19 kişiye yönelik şafak vakti gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır’da terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu tespit edilen 19 kişiye yönelik şafak vakti gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. 7 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Diyarbakır’ın Lice ilçesi Yalımlı köyü Hevsel mezrası kırsalında 3 Ekimde güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlenmiş, operasyonda İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü sözde Amed eyaleti özel kuvvet birimi içerisinde faaliyet yürüten Amara kod adlı Müzeyyen Aydınlı’nın da içerisinde olduğu 4 terör örgütü üyesi etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının üzerinde ve sığınaklarında örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen dijital malzemeler içerisinde yapılan tespitlerde PKK/KCK silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 19 şüpheli şahsın kimlik bilgileri, telefon numaraları, ikamet ve iş yerleri adreslerinin bulunduğu tespit edildi. Zanlıların yakalanması için il merkezinde 25 adres ile Kulp ilçesi 1 adres olmak üzere toplam 26 adreste sabah saatlerinde yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, toplatma kararı bulunan kitap-dergi, not defteri-doküman, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek, bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek, 1 milyon lira nakit para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?
Bilim insanlarından İzmir depremi sonrası korkutan uyarıBilim insanlarından İzmir depremi sonrası korkutan uyarı
KYK yurt başvuruları başladı mı?KYK yurt başvuruları başladı mı?

En Çok Okunan Haberler

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

Bir aileyi yok etmişti! Tek kalan ferdine icra takibi başlattı

Bir aileyi yok etmişti! Tek kalan ferdine icra takibi başlattı

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

PKK üyeliğinden yurt dışı çıkış yasağı bulunan kişi böyle yakalandı

PKK üyeliğinden yurt dışı çıkış yasağı bulunan kişi böyle yakalandı

Sokakta yürürken yüzüne tükürülen kızın babası isyan etti: Kurşun sıkmaktan farksız

Sokakta yürürken yüzüne tükürülen kızın babası isyan etti

Bursa’da pitbull dehşeti! Sokak kedisini parçaladı

Pitbull dehşeti! Sokak kedisini parçaladı

Kılıçdaroğlu, tedavisi devam eden Başkan Böcek'i hastanede ziyaret etti

Başkan Böcek'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme

12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme

Bilim insanları uyardı! ’İzmir Depremi yeni gerilimleri tetiklemiş olabilir’

Bilim insanlarından İzmir depremi sonrası korkutan uyarı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.