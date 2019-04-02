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Diyarbakır’da sağanak yağış: ev ve iş yerlerini su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 18:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da aniden bastıran yoğun yağış nedeni ile bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış Diyarbakır’da hayatı felç etti.

Diyarbakır’da aniden bastıran yoğun yağış nedeni ile bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.
Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış Diyarbakır’da hayatı felç etti. Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik semtindeki Yaradanakul Caddesi üzerinde bulunan bazı ev ve iş yerleri yoğun yağış sonrası su altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye itfaiye ve DİSKİ ekipleri sevk edildi. Ekipler ev ve iş yerlerindeki yağmur sularını tahliye çalışmalarına başladı.
İş yeri su altında kalan Bahadır Dörtyaman, geçen sene de dükkanının su altında kaldığını söyledi. Dörtyaman, “Evlerimizi, komşularımızın evlerini, dükkanlarımızı, depolarımızı su bastı. Şikayette bulunduk, gelip hallettiler, sorunu çözmeye çalıştılar. Aynı sorun, bu yıl tekrarladı. Bütün mallarımızın hepsi çöpe gitti” dedi.
Evini su basan vatandaşlardan Aziz Kuran ise, geçtiğimiz yıl da aynı sorunu yaşadığını kaydederek, “İkinci defa aynı olay başıma geliyor. İlk seferinde bu kadar çok değildi ama şimdi çok fazla su bastı. Evimdeki tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evde ne var ne yok her şey bitti. Rezil olduk, evsiz kaldık, sokakta kalacağız. Çok zengin insanlar da değiliz, kiraya bile çıkabilecek durumda değiliz, acılar içinde kaldık” diye konuştu.
Evini su basan bir diğer vatandaş Ömer Gül de, ikindi vakti yoğun yağış nedeni ile evlerini su bastığını, zararlarının giderilmesi için yetkililerden yardım istediklerini söyledi.

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