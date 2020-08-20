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Diyarbakır’da Sağlık Çalışanlarından Hak Talebi Eylemi

20.08.2020 19:29 | Son Güncelleme

Çalışma şartlarının ve özlük haklarının düzeltilmesi talebiyle eylem yapan sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı için temsili bağış topladı

Diyarbakır’da Sağlık Çalışanlarından Hak Talebi Eylemi

Diyarbakır’da görev yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’na (SES) üye sağlık çalışanları, çalışma şartlarının ve özlük haklarının düzeltilmesi talebiyle iş bırakma ve oturma eylemi yaptı. Eyleme katılanlar, Sağlık Bakanlığı için temsili bağış topladı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’na (SES) üyesi sağlık çalışanları eylem için öğle saatlerine doğru pandemi hastanesi ilan edilen Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Hastanesi’nin önünde toplandı. Polis mesaiden çıkarak gelen sağlık çalışanlarını oturma eylemi yapmamaları için uyardı. Ancak sağlık çalışanları uyarılara rağmen eylem yapmakta ısrar etti. İş bırakma ve oturma eylemi yaklaşık iki saat olarak planlanmıştı, ancak polisle yapılan pazarlığın ardından, kısa süreli eyleme izin verildi.

Sağlık çalışanları daha sonra ellerinde taleplerini içeren Türkçe ve Kürtçe dövizlerle eyleme başladı. Oturma eyleminden önce bir açıklama yapan SES Yönetim Kurulu Üyesi Gönül Adıbelli, sağlık çalışanlarının susturulmak istendiğini söyledi. Adıbelli, “Diyarbakır'da ve Şanlıurfa'da 2 hekim arkadaşımızı, bir sağlık emekçisi arkadaşımızı, yemekhanede çalışan bir arkadaşımızı ne yazık ki bu dönemde kaybettik. Biz bugün burada bu eylemi yaparken, bize şunu diyorlar, ‘Ölseniz de sesinizi çıkarmayın, ölseniz de hakkınızı aramayın’. Evet, biz ölüyoruz ama ölmek istemiyoruz, yaşatmak istiyoruz, yaşatırken de yaşatmak istiyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız, en temel hakkımız” dedi.

Bakanlık için bağış toplandı

Açıklamanın ardından sağlık çalışanları oturmaya başladı. Bu sırada yapılmayan ödemelere tepki amacıyla Sağlık Bakanlığı için bağış toplandı. Eyleme katılanlar ortaya bırakılan kutuya para attı.

Sağlık çalışanları, eylemin ardından duygularını VOA Türkçe mikrofonlarına anlattı. SES Şube Sekreteri Eyüp Ay, tükenmişlik sendromu yaşadıklarını savunarak şunları söyledi: ”Sağlıkçılar artık ciddi anlamda tükenmişlik sendromu yaşıyorlar. Bu tükenmişlikle beraber motivasyonlarını düşürecek performans sistemden kaynaklı ücretlerinin tamamen kesilmesi sıfıra indirilmesi, sağlıkçıları daha fazla yıpratıyor. 0 ne demek? Etkisiz demek, yani sağlıkçılar etkisiz mi? Bunu sormak istiyoruz? Biz haklarımızı talep ediyoruz, dilenmiyoruz, direniyoruz. Direnerek kazanmak istiyoruz. Birilerinden dilenerek hak talep etmiyoruz, hakkımızı istiyoruz.”

“Alkış değil şartların düzeltilmesini istiyoruz”

SES Şube Yöneticisi Gülhan Tekin ise sağlıkçıların sağlıklı olmamasının toplumu etkileyeceğini savunarak, “1 Haziran'dan bu yana sağlıkçılarda inanılmaz bir Covid pozitif olan var. Sağlıktaki kişilerde çalışma alanı fark etmeksizin bir tükenmişliğe götürdü bu. Bunun yanı sıra izolasyon izinlerin kaldırılması, pozitif çıkmasına rağmen insanlar üzerinde baskı oluşturulması, gerçekten bir yıkıma götürüyor. Bu haliyle sağlık sistemi işleyemez, sağlıkçının sağlıklı olmaması halinde topluma sağlık götüremez” diye konuştu.

SES Şube Yöneticisi Mehmet Nur Ulus ise alkış değil şartlarının düzeltilmesini istedi. Ulus, “Şartların düzeltilmesi ile ilgili bir adım atılmazsa tükenmişlikle beraber sağlık emekçisi iş yapamaz hale gelecek. Karşı taraftan olumlu bir adım atılmadığı sürece daha büyük sorunlarla karşı karşıya geleceğimizi düşünüyorum. Çünkü vaka sayısı arttıkça motivasyon azalıyor. Motivasyon sağlamak yetkililerin elinde. Biz bu çerçevede yetkililere çağrımıza yineliyoruz; hakkaniyetli, adaletli bir çalışma düzeni ve bu çalışma düzeninde herkesin itibarının karşılığı olması gerekiyor. Alkışlarla değil bunun yasal düzenlemesinin olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

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