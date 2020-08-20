Diyarbakır’da Sağlık Çalışanlarından Hak Talebi Eylemi

Diyarbakır’da görev yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’na (SES) üye sağlık çalışanları, çalışma şartlarının ve özlük haklarının düzeltilmesi talebiyle iş bırakma ve oturma eylemi yaptı. Eyleme katılanlar, Sağlık Bakanlığı için temsili bağış topladı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’na (SES) üyesi sağlık çalışanları eylem için öğle saatlerine doğru pandemi hastanesi ilan edilen Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Hastanesi’nin önünde toplandı. Polis mesaiden çıkarak gelen sağlık çalışanlarını oturma eylemi yapmamaları için uyardı. Ancak sağlık çalışanları uyarılara rağmen eylem yapmakta ısrar etti. İş bırakma ve oturma eylemi yaklaşık iki saat olarak planlanmıştı, ancak polisle yapılan pazarlığın ardından, kısa süreli eyleme izin verildi.

Sağlık çalışanları daha sonra ellerinde taleplerini içeren Türkçe ve Kürtçe dövizlerle eyleme başladı. Oturma eyleminden önce bir açıklama yapan SES Yönetim Kurulu Üyesi Gönül Adıbelli, sağlık çalışanlarının susturulmak istendiğini söyledi. Adıbelli, “Diyarbakır'da ve Şanlıurfa'da 2 hekim arkadaşımızı, bir sağlık emekçisi arkadaşımızı, yemekhanede çalışan bir arkadaşımızı ne yazık ki bu dönemde kaybettik. Biz bugün burada bu eylemi yaparken, bize şunu diyorlar, ‘Ölseniz de sesinizi çıkarmayın, ölseniz de hakkınızı aramayın’. Evet, biz ölüyoruz ama ölmek istemiyoruz, yaşatmak istiyoruz, yaşatırken de yaşatmak istiyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız, en temel hakkımız” dedi.