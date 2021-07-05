Diyarbakır’da Sağlık Turizmi Atağı

Irak, Suriye ve İran’dan tedavi için Türkiye’ye gelen hastaların Diyarbakır’a gelmesi için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası harekete geçti. Diyarbakır’da düzenlenen çalıştayda, sağlık turizminin önündeki engeller masaya yatırıldı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Mezopotamya 1. Uluslararası Sağlık Turizm Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin gelecek 10 yılda 10 milyar dolar sağlık turizmi geliri hedeflediğini söyledi. Karaloğlu, bu amaçla Sağlık Bakanlığı bünyesinde Türkiye ile diğer ülkeler arasında sorunların çözümü Uluslararası Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulduğuna da dikkat çekti.

Diyarbakır da bu pastadan pay almak için harekete geçti. Kentin hedefinde en yakın sınır komşusu Irak ve Irak Kürt Özerk Bölgesi vardı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) hastaların kente gelmesini sağlamak ve sorunları masaya yatırmak için bir çalıştay düzenledi.

Çalıştaya hem Türkiye’den hem Irak’tan sağlık sektörünün temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşma yapan Vali Karaloğlu, iki ülke arasında gelişecek ticaretin bölge barışına da katkı sağlayacağını söyledi. Karaloğlu, “Şu anda Diyarbakır'da hem sağlık altyapımız hem turizm altyapımız, otellerimiz, mekanlarımız bu işleri yapmaya müsait durumdadır. Bunu dostlarımızla paylaşmak istiyoruz. Bu imkanımız var. Eğer iyi bir sistem oluşturabilirsek, karşılıklı olarak biz bu işlere kazan-kazan bakıyoruz. Allah komşuların birbirinin eksiğini tamamlar. Bizde olmayan şey sizde var, sizde olmayan bizde var. Biz karşılıklı olarak kazan kazan formülü ile bu işlere yaklaşırsak. Biz ihtiyacımız olanı sizden, sizin ihtiyacınız olanı bizden, karşılamak suretiyle dostluğumuzu, kardeşliğimizi, ticaretimizi geliştirebiliriz. Bu bölgedeki barışa da katkı sunar diye düşünüyorum” dedi. Toplantıda daha sonra taraflar sorunları masaya yatırarak çözüm yollarını tartıştı.

“En büyük avantaj Kürtçe”

Toplantının ardından VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır’ın en büyük avantajının Kürtçe olduğunu söyledi. Kaya, sağlık turizminin kent ekonomisine katkı sağlayacağını vurgulayarak şöyle konuştu: “Sağlık turizmi birçok sektöre hitap eden bir turizm. En önemli avantajlarından bir tanesi buraya gelecek olan hastaların dil sorunu yaşamayacak olması. Aynı dili konuşan bir kente gelmiş olacak. Hastalar hastanedeyken etrafındakiler, akrabaları, refakatçileri kentte gelmiş olacak. Onlar hastalarına bakarken aynı zamanda kentte ziyaretten tutun da kentin her türlü ekonomisine katkı sağlayacak, alışverişleri de olacak. Amaç bu zaten. Böyle bir gücümüz var. Kültürel ve dil anlamında da bir sorunumuz yok. Bu insanların buraya gelmesinin önündeki tüm engelleri kaldırmamız lazım.”

IKBY’nin tercihi Diyarbakır

Toplantıya katılan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil’in Sağlık Müdürü Dr. Mazun Abdurrahman Hacı da, Diyarbakır’daki sağlık sektörünün gelişmiş olduğunu söyledi. Bazı hastaların tedavi için Türkiye’yi tercih ettiklerini söyleyen Hacı, “Kürdistan bölgesinde sağlık alanında gözle görülen büyük bir ilerleme var. Ama her zamanda hasta olanlar başka ülkelerde tedavi edilmeyi arzuluyor. Bugün biz onları dinledik ve yarın daha fazla dinleyeceğiz. Acaba onların verecekleri hizmetler nelerdir? Kuşkusuz bu çalıştayı düzenleyenler Diyarbakır’ın sağlık açısından olumlu yönlerini bize göstermek istiyorlar. Bize göre Diyarbakır’ın sağlık hizmetlerinin Ankara ve İstanbul’daki hizmetlerden herhangi bir eksikliği yoktur. Bu da bizi mutlu etti. Özelikle tıp ve sağlık turizm tecrübelerinizden faydalanmak isteriz” diye konuştu.

IKBY Sağlık Bakanlığı Planlama Şubesi Sorumlusu Dr. Hemn Cewdet ise Türkiye’ye gelmek isteyen hastaların yaşadıkları sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Cewdet, “Biz her koşulda hastalarımızı kendi ülkemize tedavi etmek isteriz ama sağlık alanında gelişmeler çok hızlı oluyor. Biz ekonomi ve diğer engeller için anında gelişmelere cevap veremiyoruz. Bazı hastalar mecburen başka ülkelere tedavi olmaya gidiyor. Bunlar için kolaylık sağlamak zorundayız. Bu konferans da bakanlık yolu ile ilişki kurmaya ve hastalarımızı buraya göndermeye vesile olur sanırım” dedi.

“Diyarbakır sağlık turizmi potansiyeline sahip”

Diyarbakır’daki sağlık kuruluşlarının temsilcileri de kentin böylesi bir turizm için yeterli potansiyele sahip olduğunu söyledi. Memorial Hastaneleri Koordinatörü Dr. Abdurrahman Aktaş, Kürtçe’nin sağlık turizminde büyük avantaj olduğu görüşünde. VOA Türkçe’ye konuşan Aktaş, Ortadoğu ülkelerinin sağlık turizmi açısından değerli bir pazar olduğunu savunarak, "Çok değerli bir pazar. Bir kere kültürel anlamda aynı toplumlarız, çok yakınız, akrabayız, aynı dili, aynı dini, aynı damak tadını kullanıyoruz. Aynı hassasiyetlerimiz var. Aynı beklentiler içindeyiz. Bizlerin bir avantajı bu işi daha önce başlamış olmak ve stabil yönetim ve coğrafya içinde olmamızdır” şeklinde konuştu.

