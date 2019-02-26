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Diyarbakır'da sahte para operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 10:27 | Son Güncelleme

Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 dolarlık 26 sahte banknot ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 dolarlık 26 sahte banknot ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin sahte dolar banknotlarını Şanlıurfa'da piyasaya sürmek için hazırlık yaptığı bilgisi üzerine Yıllarca Mahallesi'nde 2 şüphelinin olduğu aracı durdurdu.

Yapılan aramada, farklı seri numaralarda 100 dolarlık 26 sahte banknot bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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Diyarbakır operasyon sahte para

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