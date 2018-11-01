Diyarbakır'da saksıda uyuşturucu ele geçirildi

"Gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınakta, ağaçlıkta, çalılık ve kayalık alan ile toprağa gömülü vaziyetteki bidonlar içinde 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 430 kilogram amonyum nitrat, 10 tüp, dizüstü bilgisayar, şarj adaptörü, mayın başlatıcı madde (50 gram toz TNT), güneş paneli, pil, 220 metre elektrik kablosu, 5 terörist kıyafeti, şemsiye, sırt çantası, 2 battaniye, termos, 35 makas, boya, streç film, koli bandı, 7 elek ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırlarında 28 Ekim Pazar günü jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Bayrak-99 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim TETİK-2 Operasyonu"nun başarıyla tamamlandığı bildirildi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde düzenlenen operasyonda 5 ton 239 kilogram esrar, saksıda yetiştirilen 511 kök kenevir, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği ve 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla diğer malzemeler yerinde imha edildi."

- 5 ton 239 kilogram esrar bulundu

Açıklamada, narko-terörizmle mücadele kapsamında 511 kök kenevir ile 614 kilogramı kubar, 4 ton 625 kilogramı toz olmak üzere 5 ton 239 kilogram esrar ele geçirildiği, uyuşturucuların yerinde imha edildiği, kurulan sulama sistemiyle saksıda kenevir yetiştirildiğinin belirlendiği aktarıldı.

Yol kontrol ve adli arama faaliyetlerinde 698 kişi ve 109 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) ile KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamalarının yapıldığı, operasyon bölgesindeki 107 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, 3 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Operasyon bölgesinde bulunan köy ve mezralarda Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) ekiplerince yapılan kontrol neticesinde kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 86 konut sahibi hakkında yasal işlem yapıldı. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

