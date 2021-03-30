Diyarbakır’da Salgın Döneminin İlk Fuarı Açıldı

Son yıllarda onlarca fuara ev sahipliği yapan Diyarbakır’daki fuar alanı pandemi sürecinde ilk kez kapılarını açtı. Pandemi süresince hiçbir fuarın açılmadığı kentte, bir yıl aradan sonra Mezopotamya Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı açıldı. Fuara sadece Türkiye’den değil, Irak, Rusya ve Azerbaycan’dan da firmalar katıldı.

Fuarın açılışı törenle yapıldı. Törende ilk sözü alan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, kentte son 10 yılda 65 fuar açıldığını söyledi. Kaya, “2008 yılında başladığımız fuar sürecinde 2020 yılında pandemi ile birlikte fuar yapılamaz hale geldi. Biz bu süre içerisinde kentimizde önemli fuarlar yaptık. Bu 10 yıl içerisinde 65 fuar düzenledik 4 bin 700 firmayı kentimizde ağırladık, 3 milyon ziyaretçi sayısına ulaştık. 2021 yılına 11 tane fuarla düzenleyerek başladık” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de törene katılanlar arasındaydı. Pakdemirli, bölgenin suya kavuşmasıyla birlikte çatışmaların sona erdiğine dikkat çekerek, “Su, çatışmaları engelleyen bir şey. Ilısu, Prof. Dr. Veysel Eroğlu barajları buraya yapıldıktan sonra bölgedeki 3 bin olan çatışma sayısı sıfıra indi. Su hayattır, su vatandır. İnşallah, Diyarbakır'da bundan sonra asla bir daha terörle alınmayacak” diye konuştu.