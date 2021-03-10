Diyarbakır'da Salgına Karşı ‘Mavide Kal’ Kampanyası

Corona virüsü salgını risk haritasında riskin az olduğu iller arasında bulunan Diyarbakır’da vakaların yeniden artması üzerine Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSÖ) kampanya başlattı. ‘Mavide Kal’ adıyla başlatılan kampanyada, işyerlerine uyarı tabelası asan DTSO üyeleri, vatandaşlardan önlemlere uymalarını istedi.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın bütün organlarının katıldığı kampanya Dağkapı Meydanı’nda başladı. Ellerinde uyarı afişleriyle meydanda toplanan DTSO üyeleri adına Başkan Mehmet Kaya, bir basın açıklaması yaptı.
Kentin ağır bedeller ödeyerek, riski az iller arasında yer aldığına dikkat çeken Kaya, son günlerde önlemlere uyulmaması nedeniyle vakaların artmaya başladığını söyledi. Esnafın, kurallara uyulmadığından şikayetçi olduğunu söyleyen Kaya, “Biz de Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın tüm organları olarak ‘mavide kalalım’ çalışması başlatıyoruz. Bugünden itibaren sürekli sahada olacağız, işyerlerimizi ‘mavide kalalım, eğer sarıya geçsek bile maviye dönelim’ şiarıyla dolaşıp bu afişlerimizi asacağız. Ama bizim işyerleri adına vatandaştan beklentimiz var. Vatandaşın kesinlikle işyerlerine asılan bu kurallara uymalarını, işyerlerini başka türlü, başka bir şekilde rahatsız etmemelerini, maskesiz işyerlerine girmemelerini ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istiyoruz” dedi.
Açıklamanın ardından DTSO üyeleri işyerlerini gezerek, uyarı afişlerini astı. VOA Türkçe’ye konuşan DTSO üyeleri, yakalanan başarının devam etmesi gerektiğini söyledi. Mehmet Ali Deniz, herkesin kurallara uyması gerektiğine dikkat çekerek, “Herkesin daha duyarlı olması, maske ve temizliğe dikkat etmesi temennimizdir. Herkes uyarsa yine mavi renkte kalmamız gerçekleşir” dedi.
DTSO Kadın Meclisi Sözcüsü Seda Yılmaz Berekatoğlu ise amaçlarının riski az iller arasında kalmak olduğunu ifade ederek, “Hatırlarsanız tüm sivil toplum örgütleri olarak daha önce da halkımıza bir duyarlılık çağrısında bulunmuştuk, ‘maske, mesafeyi koruyalım, hijyene dikkat edelim’ diye. Bu konuda gerçekten de çok umutluyuz. Diyarbakır halkı; 7'den 70'e herkes çok ciddi bir şekilde buna uydu. Hem kendi sağlıkları için hem çevre sağlığı için ve gördünüz tablo ortaya çıktı. Biliyorsunuz Türkiye'nin genelinde en iyi bölgeye sahip, en iyi haritaya sahip olduk. Biz bunun devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.
Sağlık Bakanlığı’nın ‘İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı’ tablosuna göre Diyarbakır’da vaka oranı 27 Şubat - 5 Mart arasında 100 binde 19.85 olarak belirlendi. Önceki hafta bu oran 100 binde 18’di.
Normalleşmenin başladığı ilk haftasonu yaşanan hareketlilik vatandaşları da tedirgin etti. VOA Türkçe’ye konuşan vatandaşlar, riskin artmasından endişeli. Feyat Nergiz kısıtlamaların yeniden getirilmesini savunarak şunları söyledi: “En son gördüğüm kadarıyla sarıya dönüyor, çok iyi bir şey değil, çok iyi bir karar değil. Bence kısıtlamaların tekrar geri gelmesi gerekiyor çünkü vaka sayılarını görüyoruz, artıyor. Ben en son dün baktım 13 bin kadardı. Yani sonra bin, iki bin kadar artış olmuş. Daha önce 9 bin iken 13 bin civarı falan olmuştu. Ondan dolayı bence kısıtlamaların devam etmesi gerekiyor.”
İsmail Dicleli, insanların kurallara uymadığını ifade ederek, “İnsanların çok dikkat etmesi lazım ama maalesef ben gördüğümü söylüyorum, okullara bakıyorum, kahvehanelere bakıyorum hiç hastalık yokmuş gibi davranıyorlar” dedi.
Sağlık Bakanlığı’nın 20-26 Şubat 2021 arasını kapsayan ‘İllere Göre Risk Durumu’ haritasında Doğu ve Güneydoğu’daki 13 il ve Uşak riskin en az olduğu iller arasında yer almıştı.