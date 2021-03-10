Diyarbakır'da Salgına Karşı ‘Mavide Kal’ Kampanyası

Kentin ağır bedeller ödeyerek, riski az iller arasında yer aldığına dikkat çeken Kaya, son günlerde önlemlere uyulmaması nedeniyle vakaların artmaya başladığını söyledi. Esnafın, kurallara uyulmadığından şikayetçi olduğunu söyleyen Kaya, “Biz de Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın tüm organları olarak ‘mavide kalalım’ çalışması başlatıyoruz. Bugünden itibaren sürekli sahada olacağız, işyerlerimizi ‘mavide kalalım, eğer sarıya geçsek bile maviye dönelim’ şiarıyla dolaşıp bu afişlerimizi asacağız. Ama bizim işyerleri adına vatandaştan beklentimiz var. Vatandaşın kesinlikle işyerlerine asılan bu kurallara uymalarını, işyerlerini başka türlü, başka bir şekilde rahatsız etmemelerini, maskesiz işyerlerine girmemelerini ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istiyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından DTSO üyeleri işyerlerini gezerek, uyarı afişlerini astı. VOA Türkçe’ye konuşan DTSO üyeleri, yakalanan başarının devam etmesi gerektiğini söyledi. Mehmet Ali Deniz, herkesin kurallara uyması gerektiğine dikkat çekerek, “Herkesin daha duyarlı olması, maske ve temizliğe dikkat etmesi temennimizdir. Herkes uyarsa yine mavi renkte kalmamız gerçekleşir” dedi.

DTSO Kadın Meclisi Sözcüsü Seda Yılmaz Berekatoğlu ise amaçlarının riski az iller arasında kalmak olduğunu ifade ederek, “Hatırlarsanız tüm sivil toplum örgütleri olarak daha önce da halkımıza bir duyarlılık çağrısında bulunmuştuk, ‘maske, mesafeyi koruyalım, hijyene dikkat edelim’ diye. Bu konuda gerçekten de çok umutluyuz. Diyarbakır halkı; 7'den 70'e herkes çok ciddi bir şekilde buna uydu. Hem kendi sağlıkları için hem çevre sağlığı için ve gördünüz tablo ortaya çıktı. Biliyorsunuz Türkiye'nin genelinde en iyi bölgeye sahip, en iyi haritaya sahip olduk. Biz bunun devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın ‘İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı’ tablosuna göre Diyarbakır’da vaka oranı 27 Şubat - 5 Mart arasında 100 binde 19.85 olarak belirlendi. Önceki hafta bu oran 100 binde 18’di.