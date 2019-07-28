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Diyarbakır’da Sanat Çocukların Ayağına Gitti

28.07.2019 19:18 | Son Güncelleme

Sanatçılar, sanat etkinliklerinden uzak kalan Diyarbakırlı çocukların ayağına gitti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Gezici Çocuk Tiyatrosu Günleri”nde binlerce çocuk sanatla buluştu

Sanatçılar, sanat etkinliklerinden uzak kalan Diyarbakırlı çocukların ayağına gitti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Gezici Çocuk Tiyatrosu Günleri”nde binlerce çocuk sanatla buluştu.

Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı aylar sonra bir sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğin adı “Gezici Çocuk Tiyatrosu Günleri”, Bağlar İlçesindeki çocukların sanatla buluşması için yapıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin çocukları sokaklarda sanatla buluşturmak amacıyla düzenlediği etkinlikler serisinin bir halkası.

Sanatçılar önce etkinliği izlemeye gelen çocukların yüzlerini boyadı. Ardından gösteriler başladı. Adı “Gezici Çocuk Tiyatrosu Günleri” olsa da farklı etkinlikler vardı. Önce sarıklı palyaçolar sahneye çıktı. Çocuklar bazen merakla, bazen de korku dolu gözlerle palyaço gösterisini izlediler. Korkularını yenen çocuklar, palyaçolara eşlik etmekten de geri kalmadı.

Palyaçoların ardından bu kez pandomim gösterisi başladı. Önce gösteriyi anlamaya çalışan çocuklar, daha sona sahneye çıkarak sanatçılara eşlik etti. Duygularını VOA Türkçe mikrofonlarına anlatan çocuklardan Eda Altınbilek, “Ellerine top aldırlar, oynadılar, palyaçolar ayaklarına bir şey takmıştı büyük olmuştu. Çok eğlenceliydi” dedi.

Emir Dağtekin ise duygularını “Herkes eğleniyor her hafta olmasını isterdim” cümlesiyle dile getirdi.

Tiyatro oyuncusu Berfin Emektar ise amaçlarının çocuklarla buluşmak olduğunu söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Emektar, “Bu etkinliği çoğunlukla ilçelerde yaptık son iki günde şehir merkezinde yaptık. Diyarbakır’ın 10 ilçesinde yaptık, çocuk tiyatro oyunlarının olduğu bir sanat etkinliğiydi. Sahne sanatları diyebiliriz. Bütün etkinliklerimiz parklarda oldu ya da köy meydanlarında ya da şehrin orta kullanım alanı olan bir meydanda yapıldı. Amaç biraz da dört duvar arasına sıkışan tiyatronun kalıbını yıkmak ve sokağa inmek. Çocuk gelmiyorsa biz gidelim dedik ve biraz amacımız buydu. Özellikle ilçelerde ve köylerde çok ciddi bir coşku ve enerjiyle karşılaştık. İlk defa palyaçolar gören çocuklar vardı. Bu bizim için çok keyif vericiydi” diye konuştu.

Daha önce Ergani, Bismil Lice, Kocaköy, Çınar, Kulp, Silvan, Eğil, Hazro, Dicle, Sur ilçelerinde düzenlenen etkinlik son olarak Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde çocukları sanatla buluşturdu.

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