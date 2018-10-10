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Diyarbakır'da saz, gitar ve hoparlörden uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 13:15 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, polisin ihbar üzerine kargo dağıtım merkezinde yaptığı aramada, saz, gitar ve hoparlör içerisine gizlenmiş 173 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da saz, gitar ve hoparlörden uyuşturucu çıktı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, polisin ihbar üzerine kargo dağıtım merkezinde yaptığı aramada, saz, gitar ve hoparlör içerisine gizlenmiş 173 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kentte son 1 ay içerisinde 146 operasyon gerçekleştirilirken, toplam 1 ton 863 kilo 763 gram esrar, 140 gram eroin, 2 kilo 472 gram metamfetamin, 1233 ecstasy, 130 captagon ve 54 sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatıyla ilgili 169 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden 34'ü çıkarıldığı mahkemelerce tutuklanarak cezaevine konuldu.
SAZ, GİTAR VE HOPARLÖRDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Narkotik ekiplerinin geçen 6 Ekim'de bir kargo toplama merkezinde yaptığı aramada ise kargo olarak gönderilmek üzere hazırlanmış saz, gitar ve hoparlörün içine gizlenmiş 173 kilogram toz esrar ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da saz, gitar ve hoparlörden uyuşturucu çıktıDiyarbakır'da saz, gitar ve hoparlörden uyuşturucu çıktı

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