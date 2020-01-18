HABER
  4. Diyarbakır'da şehit aileleri ve gazilerle buluşma programı düzenlendi

Diyarbakır'da şehit aileleri ve gazilerle buluşma programı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 16:38 | Son Güncelleme

Vali Güzeloğlu: - "Diyarbakır'ın 17 ilçesi, 1047 mahallesinde yaşayan 1 milyon 800 bin insan, huzuru solumakta ve artık bu güven ortamına sahip çıkmaktadır"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliğince, "Şehit Aileleri ve Gazilerimiz ile Buluşma" programı düzenlendi.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Şehitlerin, gözlerini kırpmadan canlarını verdiklerini ve ebedi hayatta en yüce makama erdiklerini belirten Güzeloğlu, onları unutmadıklarını, emanetlerine sahip çıktıklarını ifade etti.

Türkiye'nin ihanet odaklarını paramparça edip kararlı bir şekilde yoluna devam ettiğini dile getiren Güzeloğlu, şöyle dedi:

"Türkiye, bölgesel ve küresel ölçekte dünya barışına hizmet eden, haksızlıklar karşısında duran bir devletin adıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mazluma sığınak olan, 5 milyonu aşkın insana sığınak olan bir esenlik yurdunun, bir güven beldesinin adıdır. Biz maddi kalkınma ve maddi çıkarlarla değil, insana insan olduğu için bakan bir anlayışın yeryüzündeki adıyız. Yüz binlerce insan ölürken, milyonlarcası yerinden edilirken sesi çıkmayan dünyanın utancı karşısında, mazlumların bitmeyen gür sesiyiz."

Güzeloğlu, Türkiye'nin yerli ve milli savunma ve kalkınma hamleleriyle her alanda büyük bir iddiayı temsil etmekte olduğunu söyledi.

Vali Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İçişleri bakanımızın büyük gayreti ve kahraman güvenlik kuvvetlerimizin mesuliyetiyle, terör ve terörist faaliyetler yok edilmiş ve bitirilmiş düzeye gelmiştir. Bu mücadele, ülkenin her bir köşesinde kararlılıkla sürdürülmektedir. Rabbim, bu mücadeleyi sürdüren tüm güvenlik kuvvetlerimizi muhafaza eylesin. Diyarbakır'ın 17 ilçesi, 1047 mahallesinde yaşayan 1 milyon 800 bin insan, huzuru solumakta ve artık bu güven ortamına sahip çıkmaktadır. Teröristin kendisine, uzantısına ve destekçisine hiçbir alanda prim verilmemekte ve bunlar asla hayat hakkı bulamamaktadırlar. Zaman, bu iradeye sahip çıkma, millete hizmet etme ve ihanet örgütü PKK'nın uzantılarının bu kente kaybettirdiklerini en kısa süre içinde tekrar bu insanlara ve bu kente kazandırma zamanıdır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!İç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!
Kocaeli'de 'Karfest'te eğlenceKocaeli'de 'Karfest'te eğlence
Bakıma alınan tarihi Alaca Camii yeniden ibadete açıldıBakıma alınan tarihi Alaca Camii yeniden ibadete açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Hasan Basri Güzeloğlu Şehit aileleri ve gaziler yemek

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir hata olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir hata olacaktır

İtalya'dan flaş Türkiye ve Libya açıklaması

İtalya'dan flaş Türkiye ve Libya açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi’nde atlı polislerin geçidi turistlerden büyük ilgi gördü

İstiklal Caddesi'nde onları gören telefona sarıldı

Tatilciler akın etti, kayak merkezi doldu taştı

Tatilciler akın etti, kayak merkezi doldu taştı

Son dakika... Seyir halindeki metrobüste yangın! Seferler aksıyor

Metrobüste panik anları! Dumanlar yükseldi

Kazaya yardım etmek için durup araçtan inenlere otomobil çarptı: 3’ü ağır 9 yaralı

Kazaya yardım için duranlara araç çarptı! Çok sayıda yaralı

Kameradaki kişinin kayıp Gülistan Doku olduğu netleşti

Kameradaki kişinin kayıp Gülistan Doku olduğu netleşti

Sosyal medyada tanıştılar, sonrası korkunç! Yalın ayak kaçarken kameraya yakalandı

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.