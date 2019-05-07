Diyarbakır'da şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR (DHA)- DİYARBAKIR Valiliği tarafından düzenlenen iftar programında, İstanbul’da şehit olan polis memuru Süleyman Sorkut’un ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi. Şehit ailelerine verilmek üzere bugün ülke genelinde düzenlenen 'Devlet Övünç Madalyası Töreni' kapsamında Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan iftar programında, 10 Şubat 2016 tarihinde Beşiktaş'taki bombalı araçla yapılan terör saldırısında şehit olan polis memuru Süleyman Sorkut'un ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından şehidin ailesine madalya verildi. AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat'ın katıldığı iftar programda şehidin ailesine Devlet Övünç Madalyası'nı veren Vali Güzeloğlu, bu madalyayı gururla şehidin ailesine takdim ettiğini ifade ederek, "Canlarını bu vatan bayrak, millet ve devlet uğruna seve seve feda eden bütün aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun. Kahraman gazilerimize de milletçe minnet duygularımızı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına, şehidimiz Süleyman Sorkut’un değerli anne ve babasına, en büyük onuru taşıyan Devlet Övünç Madalyası'nı büyük bir onur ve gururla takdim ediyorum. Süleyman ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, bu vatanın sonsuza kadar yaşayacağını, devletimizin ve milletimizin birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar ebediyen var olacağını ifade ediyorum. Rabbim, şehitlerimizden razı olsun. Gazilerimize sağlık versin, sonsuza kadar bayrağımızı gönderde, ezanımızı semalarda dindirmesin inşallah" dedi.

