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Diyarbakır'da şehit polis için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 18:08 | Son Güncelleme

Dicle ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Ali Uçar için Diyarbakır'da tören düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Ali Uçar'ın cenazesi törenin ardından memleketine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşındı.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan'ın da katıldığı törenin ardından Ali Uçar'ın naaşı memleketi Hatay'a gönderildi.

Öte yandan, aynı olayda şehit düşen özel harekat polisi Akın Çelebi'nin naaşı saat 20.00'de düzenlenecek törenden sonra Trabzon'a gönderilecek.

Dicle ilçesinde üs bölgesine giden zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 polis şehit olmuş, 4 polis yaralanmıştı.

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